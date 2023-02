PAT * FRUTTETI: « AIUTI PER 1,6 MILIONI DI EURO DESTINATI AI RINNOVI, DOMANDE A PARTIRE DAL 16 FEBBRAIO »

10.25 - sabato 11 febbraio 2023

Frutteti, aiuti per 1,6 milioni di euro destinati ai rinnovi.L’assessore Zanotelli: sostenibilità e contrasto alle fitopatie. Domande a partire dal 16 febbraio. Prosegue anche per il 2023 il sostegno della Giunta provinciale al programma pluriennale di rinnovi varietali del melo. Su proposta dell’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, con due diversi provvedimenti l’esecutivo ha approvato uno stanziamento del valore complessivo di 1,6 milioni di euro (1,5 milioni per le cooperative e 100mila euro destinati alle singole aziende). “In questo modo intendiamo dare continuità ai programmi di rinnovo varietale, tramite l’estirpo di frutteti con più di 10 anni e il successivo impianto con nuove varietà più resistenti. Favoriamo dunque lo sviluppo di una frutticoltura sempre più sostenibile e il contrasto delle fitopatie” spiega Zanotelli. In capo alle aziende che richiedono il contributo, è previsto il requisito di regolarità rispetto all’estirpo di piante che presentino sintomi derivanti da organismi nocivi.

Gli aiuti provinciali puntano dunque a sostenere i piani di ristrutturazione degli impianti frutticoli di mele, sia per le cooperative e per gli organismi associativi del settore frutticolo, sia per le aziende agricole. Gli aiuti, concessi nel rispetto della soglia massima prevista dagli Orientamenti comunitari, sono pari al 40% della spesa ammissibile; l’importo minimo della spesa ammissibile a contributo è di 3.000 euro, mentre la spesa massima prevista è pari a 90.000 euro. Le domande possono essere presentate, a partire da giovedì 16 febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023, esclusivamente con modalità telematica mediante l’accesso al portale https//srt.infotn.it.