MORANDUZZO (LEGA) * TRENTINO: « MISURE PER CONTRASTARE L’INCIVILTÀ DI COLORO CHE ABBANDONANO I RIFIUTI, SPORCANDO IL NOSTRO TERRITORIO”

22.51 - martedì 28 marzo 2023

“A fronte delle continue segnalazioni da parte degli abitanti di Gardolo in merito alla presenza di rifiuti abbandonati nelle rogge e in generale nei terreni della zona, durante la seduta odierna di Consiglio provinciale ho formulato un’interrogazione allo scopo di capire se i sistemi adottati fino ad oggi per identificare gli autori del deplorevole gesto siano efficaci e cos’altro sia eventualmente opportuno mettere in campo per ostacolare queste brutte condotte.

Tra l’attività svolta dal Consorzio Trentino di Bonifica che cura la gestione delle rogge in termini manutentivi, l’attività di pulizia extra-ordinaria di competenza comunale e l’impegno dei volontari che generosamente impiegano parte del loro tempo libero per aiutare a mantenere pulita la città, sappiamo che la rimozione dei rifiuti viene periodicamente effettuata. Tuttavia persiste il problema della presenza di balordi che, incuranti delle regole e irrispettosi del prossimo, gettano senza ritegno i loro scarti negli alvei, generando problemi di tipo non solo sanitario ma anche idraulico, dal momento che le immondizie nelle rogge possono intasarne dei tratti provocando persino allagamenti.

A tal proposito, l’Assessore Tonina, da un lato, ha fatto chiarezza sulle sfere di controllo e sui soggetti tenuti alla vigilanza manutentiva delle rogge come al perseguimento di comportamenti deleteri quali quelli rappresentati, precisando che il recupero di rifiuti abbandonati è di competenza comunale, dall’altro, ha sottolineato quanto la Provincia, in ogni caso, si interessi al problema, che comunque neppure il Comune intende trascurare. Ho dunque ringraziato la Giunta provinciale, invitandola però ad effettuare ulteriori sollecitazioni a chi di competenza, di modo che certi comportamenti siano totalmente disincentivati e il problema esposto smetta di ripresentarsi in modo sistematico.

Concludo ringraziando sentitamente e ancora una volta tutti i facenti parte delle associazioni di Gardolo nate in questi anni – fra le quali ‘Puliamo Spini’, ‘Puliamo Canova’, ‘Puliamo Roncafort’, ‘Puliamo Gardolo’ -, volontari che una o due volte all’anno dedicano gratuitamente, per amore del nostro territorio, ore preziose del proprio tempo per rimuovere le immondizie abbandonate dagli incivili.”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo