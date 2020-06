LEGA NORD TRENTINO * CONSIGLIO COMUNULE TRENTO: « L’EQUILIBRIO SOCIALE PER L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO »

Equilibrio sociale per l’assestamento di bilancio di Trento – Si è conclusa nella notte (verso le 02 del mattino) la lunga tornata di consigli comunali di giugno, con gli importanti temi dell’assestamento del bilancio in clima ripresa post – COVID19; il dibattito è rimasto incentrato sulle proposte per sostenere la nostra comunità e le attività economiche nella ripartenza, con il difficile clima attuale che vede mancare la fiducia e quindi lo spirito per la ripresa.

Come proposto finora, la Lega ha continuato a portare avanti le richieste di riequilibrio sociale da attuarsi attraverso gli aiuti comunali, data la disponibilità dell’avanzo di bilancio. Grazie anche al deposito di numerosi emendamenti puntuali, si è potuto concordare misure a disposizione delle famiglie e dell’economia, con un “bonus famiglie” che possa sostenerle dal punto di vista economico per spese alimentari e dedicate ai più piccoli; sostegno anche per le fasce delicate degli anziani, con 100.000 euro in più sul capitolo del sostegno alle rette di ricovero e 500.000 euro aggiunti sull’assistenza domiciliare per chi ha in carico anziani o adulti disabili. Per richiesta Lega finanziate con 100.000 euro anche le associazioni di volontariato, che non ricevano già altri sostegni pubblici, che potranno chiedere il rimborso delle spese di affitto e utenze per i mesi di chiusura.

Rimaniamo perplessi invece sulla mancata volontà della maggioranza di concedere aiuti alle aziende che non abbiano potuto accedere ad altri tipi di sovvenzioni da stato o provincia e che si trovano comunque ad affrontare il difficile momento attuale.

Approvate con tre ordini del giorno collegati, anche misure di sostegno alla promozione della filiera agroalimentare trentina, aumento delle risorse per la realizzazione dei bagni pubblici in città e rafforzamento del progetto di restauro e valorizzazione del monumento a De Gasperi di Piazza Venezia.

Ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, nel centrodestra e negli uffici dell’amministrazione comunale, al raggiungimento di questo risultato per la città.

Gruppo consiliare Lega Nord Trentino