SONDAGGIO QUORUM-YOUTREND PER SKY * POLITICHE: « COALIZIONI FERME / VOLANO +EUROPA E NOI MODERATI / BENE M5S E AZIONE-ITALIA VIVA » (DATI 29/8)

09.37 - lunedì 29 agosto 2022

Sondaggio YouTrend – Politiche: coalizioni ferme, volano +Europa e Noi Moderati. Bene M5S e Azione/Italia Viva.

L’ultimo sondaggio Quorum/Youtrend per Sky mostrato il 29 agosto mostra un bel po’ di differenze rispetto al precedente targato 9 Agosto.

Per quanto riguarda il Centrodestra vediamo soprattutto una crescita di “Noi Moderati” all’1,9% che drena un po’ di consensi dalle altre forze in coalizione, tutte in leggerissimo calo. Fratelli d’Italia è in testa con il 24,1% ma perde un decimo, Lega e FI ne perdono due, rispettivamente al 13,8% e 8,7%. Nel complesso il Centrodestra fa 48,5%, +0,3 punti rispetto a tre settimane fa.

La Coalizione di centrosinistra rimane più o meno stabile sui suoi valori (in crescita di tre decimi al 29,5%) ma cambiano molto i partiti al proprio interno. Il PD sale al 22,7% (+0,4), quasi raddoppia i consensi +Europa salendo dall’1,6% al 2,9%, crolla al 3,2%, sempre più a rischio quindi, l’Alleanza Verdi e Sinistra. Infine Impegno Civico di Di Maio scende sotto la soglia dell’1% e si ferma allo 0,7%.

Fuori dalle due principali coalizioni crescono un po’ tutti. Il movimento 5 Stelle raggiunge l’11,1% crescendo di mezzo punto. Azione e Italia Viva fanno il loro esordio assieme al 5,3% quando separati valevano il 4,2%. Perde ben sette decimi Italexit, che scende sotto la soglia di sbarramento e si ferma al 2,5%.

Ottima crescita di Unione Popolare, ora all’1,2%. (+0,5%)

Di conseguenza netto calo degli “altri partiti” che passano dal 3,8% al 2%. Stabili indecisi e astenuti al 38,8%.