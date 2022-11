BARBARA BALSAMO (AUTONOMISTI POPOLARI) * REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL: « KARL ZELLER (CHE DOMANI INCONTRERÀ CAMPOBASE) DEPOSITÒ IN SENATO UN DDL PER ABOLIRLA »

18.01 - giovedì 24 novembre 2022

Leggiamo oggi che Campobase discuterà di Autonomia e di Trentino proprio con Karl Zeller in occasione della presentazione del suo libro e con l’obiettivo, così si legge nell’articolo, di strizzare l’occhio agli autonomisti.

Noi Autonomisti Popolari (Fiocco di neve) non possiamo dimenticare che: Karl Zeller, unitamente a Siegfrid Brugger, nel 1996 deposito’ in Senato un disegno di legge di riforma costituzionale che prevedeva l’abolizione della Regione Trentino Alto Adige Südtirol.

Nel disegno di Legge era previsto che la Regione venisse sostituita con due Regioni Autonome: quella di Bolzano e quella di Trento. Inutile sottolineare che per Trento sarebbe stata la fine.

Al di là di ogni considerazione va detto che se quel disegno di Legge fosse arrivato nelle aule parlamentari, un semplice emendamento avrebbe eliminato l’Autonomia del Trentino e l’avrebbe trasformata nell’ottava provincia del Veneto o peggio ancora sarebbe stato diviso fra Veneto e Lombardia.

Per fortuna non tutti la pensano come lui. Amici si, ma con prudenza e attenzione.

*

Barbara Balsamo

Per Autonomisti Popolari