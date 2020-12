SEN TESTOR (LEGA) * MONTAGNA: « LASCIA AMAREGGIATI IL COMPORTAMENTO DELLA MAGGIORANZA SULLA TEMATICA DEI RISTORI AGLI IMPIANTI SCIISTICI »

Montagna: Testor (Lega), governo sostenga montagna, serve attenzione e prospettiva. “Lascia amareggiati il comportamento della maggioranza sulla tematica dei ristori agli impianti sciistici e sui necessari interventi di sostegno che il comparto merita. È difatti incomprensibile il rifiuto opposto ad un mio emendamento che, a fronte delle chiusure imposte agli imprenditori del settore dalle disposizioni del Dpcm del 3 dicembre, prevedeva un contributo a fondo perduto per le imprese e le persone fisiche operanti nel settore turistico ricettivo ed extralberghiero e all’aperto, pari al 30% del fatturato o dell’ultima dichiarazione fiscale del 2019.

Il governo, che si è limitato a trasformare il dispositivo in ordine del giorno, deve capire che è inconcepibile ostacolare un settore come quello della montagna, fulcro di sostegno di famiglie e comunità che la vivono, permettendo così di non spopolarla. Serve attenzione, visione e prospettiva: Banca d’Italia ha quantificato una perdita di Pil che solo per il Trentino si aggira sui 280 milioni di euro: auspico, pertanto, che questa maggioranza sappia accogliere le necessità di quanti in difficoltà, dando il necessario ossigeno nei prossimi provvedimenti economici al vaglio del Parlamento”.

Senatrice Lega Elena Testor