MUSE – TRENTO * “PREISTORIA A FUOCO”: « L’ORIGINALE INSTALLAZIONE DI LUCI E SUONI ACCENDE L’INVERNO LEDRENSE, INAUGURAZIONE (4/12 – 17.00) »

11.50 - sabato 03 dicembre 2022

La preistoria va a fuoco. L’originale installazione di luci e suoni accende l’inverno ledrense. Dal 4 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle 17 alle 21

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. Inaugurazione: domenica 4 dicembre, ore 17.00.

Si chiama “Preistoria a fuoco”. Ed è l’installazione artistica che dal 4 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 illuminerà con luci a led e suoni le antiche palafitte Patrimonio Unesco e le rive del lago di Ledro. È la prima volta che il Museo delle Palafitte, sede territoriale del MUSE, propone la particolare iniziativa “invernale”, evento che chiude i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del museo. “Oltre che proporre un momento per la comunità locale, ci piacerebbe intercettare il pubblico di passaggio che sta visitando i mercatini ed è in cerca di nuove suggestioni”, spiega il responsabile della sede museale Donato Riccadonna.

Bagliori di luce colorati, proiezioni luminose e balzi sonori che ricordano l’elemento del fuoco. “Preistoria a fuoco” è il titolo dell’installazione che il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, sede territoriale del MUSE, accenderà tutte le sere, dal 4 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle 17 alle 21, in un percorso artistico che ha al centro il fuoco come elemento ancestrale attorno al quale si è costruita la storia delle civiltà.

Un itinerario luminoso e sonoro, a basso impatto ambientale, che parte dal villaggio palafitticolo ricostruito, si snoda attraverso i pali originali che riaffiorano dalle acque del lago per finire sul lato esterno del museo. L’elemento fuoco è rappresentato dalle varie sfumature del giallo e del rosso, passando dal bianco all’azzurro, da sonorità ritmiche e incalzanti, prodotte da MetroRec Studio, e dalla proiezione di “Fiat lux – Let there be light”, il video artistico di Silvio Motta dedicato alla nascita della luce. A rendere ancora più suggestivo il percorso sono le teste di cinque figure umanoidi fantastiche, create dallo scultore Dario Mimiola, che saranno esposte e illuminate nel QBO, lo spazio vetrato del museo nel quale si staglia già “il fuoco”, opera lignea di Antonella Grazzi.

Un’iniziativa, spiega il responsabile del Museo delle Palafitte di Ledro Donato Riccadonna, che si inserisce all’interno degli appuntamenti proposti a Ledro per il periodo delle festività invernali e organizzati a livello di associazionismo, Comune e APT, e li arricchisce con l’obiettivo di “intercettare sia il pubblico che sta visitando in Trentino le varie proposte di mercatini natalizi che quello in cerca di proposte ancora più suggestive e particolari. Sarà interessante – sottolinea Riccadonna – monitorare questa tipologia di evento a museo chiuso, per capire il grado di attrattività e interattività con un pubblico ‘di passaggio’, speriamo attratto da questa specie di vita autonoma del museo”.

Museo che quest’anno festeggia i 50 anni di attività e per l’occasione resterà aperto tutti i giorni di dicembre (tranne il 25 e il 31) con orario 9 – 17.

Nei giorni 4 (gratuita e alle 17 inaugurazione installazione), 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dicembre alle 16 sono previste visite guidate (costo 4 euro, prenotazione consigliata allo 0464 508182 o a museo.ledro@muse.it). L’installazione “Preistoria a fuoco” si animerà tutte le sere a partire dalla chiusura del museo, alle 17, e fino alle 21.