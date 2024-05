PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PASSO VEZZENA: “CAPRIOLO INVADE LA CARREGGIATA, MORTO UN MOTOCICLISTA”

19.06 - venerdì 10 maggio 2024

Un motociclista di 71 anni ha perso la vita in seguito allo scontro con un ungulato. La tragedia è accaduta attorno alle 16.20 di oggi, in località “Al termine” nella zona di passo Vezzena – al confine con il Veneto. La dinamica è ora al vaglio del Nucleo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana, ma appare chiaro che l’animale – un capriolo – abbia invaso la carreggiata all’improvviso, dopo una piccola curva al chilometro 44 della Ss 349: il motociclista (che viaggiava in direzione di Asiago) non ha potuto evitare l’impatto.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, sul posto è intervenuto l’elicottero di Trentino Emergenza con il medico rianimatore, i Vigili del fuoco volontari di Levico Terme e Luserna, oltre al Corpo forestale trentino e alla polizia locale di Rovereto.