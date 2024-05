17 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE – TRENTINO * INCENERITORE: «CONFERENZA STAMPA 20/5 – 10.30, DIRETTA VIDEO DA SEDE ITALIA NOSTRA»

10.24 - lunedì 20 maggio 2024

Diretta video streaming: by Opinione (riprese: Maurizio Daldon)

PRIMA SESSIONE

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Inceneritore? No, grazie! È dannoso alla salute, inutile, azzera i risultati della differenziata, è costoso.

Nella nostra conferenza stampa verranno confutate le dichiarazioni dei politici emerse sulla stampa. Noi organizziamo un tavolo tecnico per portare in alto la differenziata, non per incenerire.

Conferenza stampa indetta per lunedi 20 maggio, alle 10.30, presso la sede di “Italia nostra”, in via Oss Mazzurana, 54 a Trento.