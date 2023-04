PAT * PLANTIGRADI: « CONVOCATO DAL MINISTRO PICHETTO IL TAVOLO TECNICO SU EMERGENZA IN TRENTINO, INCONTRO A ROMA CON FUGATTI E ZANOTELLI (21/4) »

17.58 - mercoledì 19 aprile 2023

Come anticipato in questi giorni dal presidente Fugatti, il ministro Pichetto ha convocato il tavolo tecnico sull’emergenza plantigradi in Trentino. L’incontro, con il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’Assessore Giulia Zanotelli, si svolgerà nella tarda mattinata di venerdì 21 aprile a Roma e saranno presenti anche il sottosegretario Barbaro ed il presidente del Cal Paride Gianmoena in rappresentanza dei Comuni trentini, oltre che rappresentanti di Ispra e di altri organi dello Stato.