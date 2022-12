COMUNE TRENTO * FESTIVITÀ NATALIZIE: « SEDI BIBLIOTECA, I GIORNI E GLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO »

10.52 - giovedì 15 dicembre 2022

Tutte le chiusure natalizie delle varie sedi delle biblioteche. Come di consueto, anche durante le prossime festività natalizie, le sedi della biblioteca osserveranno qualche giorno di chiusura al pubblico:

– la sede centrale di via Roma e la biblioteca ragazzi-Palazzina Liberty resteranno chiuse lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio

– le sedi di Argentario, Meano, Povo e Sopramonte chiuderanno da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre e venerdì 6 gennaio

– le sedi di Clarina, Gardolo, Mattarello,Ravina, Villazzano chiuderanno da lunedì 2 a sabato 7 gennaio

– “Il colibrì”, piccola biblioteca di Martignano, chiuderà dal 22 dicembre al 9 gennaio.

Da lunedì 19 dicembre a mercoledì 18 gennaio compresi, il servizio del Bibliobus è sospeso per la manutenzione annuale. Riprenderà regolarmente a partire da giovedì 19 gennaio. Si ricorda che i volumi presi in prestito possono essere restituiti in una qualsiasi delle sedi della biblioteca comunale. Per aggiornamenti si prega di seguire il sito e le pagine Facebook, Instagram e Twitter.