MARIO DELUCA (ASSOCIAZIONE FASSA) * GRANDI CARNIVORI: « OK LA LINEA DEL PRESIDENTE FUGATTI, A ROMA CAPISCANO IL NOSTRO DISAGIO E PONGANO RIMEDIO »

17.30 - venerdì 25 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

in queste settimane, in questi giorni è tornato in auge l’argomento grandi carnivori. Da diverse persone, soprattutto quelle del mondo animalista, sento dire troppe baggianate come, ad esempio, dare degli ignoranti a quelle persone che vivono la montagna, la tengono curata, la amano, la rispettano e (ahimè) conoscono la paura e l’insicurezza che si vive nelle valli trentine a causa dell’orso ma anche del lupo.

Diverse persone, per fortuna non tutte, che “blaterano” sui socialnetwork, nei salotti televisivi e dovunque ma, poi, tornano comodamente seduti su macchinoni (che inquinano più di una ciminiera) nei loro appartamenti di cemento armato, nelle metropoli, che hanno trovato spazio distruggendo interi ecosistemi. Ecco, queste persone vorrebbero ergersi a Ponzio Pilato, condannando, minacciando ed infamando il nostro Presidente Fugatti. Anche a me è successo, avevo espresso pubblicamente da Conseier de Procura (Assessore) alle foreste del Comun general de Fascia le preoccupazioni della mia Valle e la necessità di intervenire in maniera definitiva rispetto alla gestione dei grandi carnivori; mi augurarono di morire di covid. Io che da sempre vivo direttamente e indirettamente la Montagna, io che, come tanti, ho girato il mondo e, in nessun altro posto, ho trovato normative così assurde come la necessità di un parere dell’Ispra, o sentenze del Consiglio di Stato che bloccassero l’ordinanza del Presidente di una Provincia Autonoma l’11 di agosto mentre tutta la giustizia (da sempre) va in ferie.

In tutto il creato, se una bestia (perché questo è) minaccia un essere umano viene abbattuta, sacrosantamente. Siamo al paradosso per cui, chi si riempie la bocca nei talk show poi vorrebbe trovare pascoli immacolati e ben curati, senza avere una minima idea di quanto ciò sia sempre più difficile, con predizioni all’ordine del giorno, con sforzi per gli allevatori vanificati in pochi attimi, con il vivere nella paura che dopo l’agnello magari si passi al pastore.

Bene la linea decisa del Presidente Fugatti, che ho sempre sostenuto, “imbarazzato” da chi, con incarichi di governo nazionale e provinciale, dava nomignoli ad orsi o consigliava di difendersi da essi suonando un campanellino. Basta davvero con queste “cretinate”. A Roma capiscano il nostro disagio e vi pongano rimedio. Diversamente tra 20 anni orsi e lupi busseranno proprio alle porte dei mega condomini dell’italica pianura, alle case di quelle persone radical chic che tanto amano orso Yoghi e lupo Alberto. A quel punto, almeno, aprissero le loro porte e a queste bestie facessero spazio.

*

Mario Deluca “Cruf”

Già Conseier de Procura del Comun general de Fascia – Associazione FASSA