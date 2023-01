FDI – MORI (TN) * CANDIDATURA GEROSA: DEPRETTO, « FRANCESCA HA DIMOSTRATO COMPETENZA E DEDIZIONE, HA SENSIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLE ISTANZE DEI CITTADINI »

09.31 - sabato 14 gennaio 2023

“In qualità di Presidente del Circolo FDI di Mori e a nome del Circolo, esprimiamo con orgoglio e soddisfazione il nostro pieno sostegno alla candidatura di Francesca Gerosa alla presidenza della nostra Provincia. Negli anni ha dimostrato competenza e dedizione, attenzione ai territori e grande sensibilità nei confronti delle istanze dei cittadini che sempre si è fermata ad ascoltare, traducendo poi quelle istanze in concreta azione politica. Ha sempre riservato, inoltre, una particolare attenzione per la realtà moriana, per i quattro vicariati e per tutta la Vallagarina.

Siamo orgogliosi non solo di mettere a disposizione del Trentino una persona di valore ma anche che per la prima volta ci potrà essere una donna, capace, a sedere sullo scranno più alto più alto della Provincia Autonoma di Trento”.

Paola Depretto

Presidente FDI Circolo Mori – Membro del Coordinamento provinciale