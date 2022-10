GARDA DOLOMITI SPA * “OUTDOOR SAFETY FIRST E TRAVEL BLOGGER BOOTCAMP“: « DUE DIVERSE INIZIATIVE, PER OFFRIRE ALL’OSPITE UN’ESPERIENZA DIVERTENTE ED IMPRONTATA ALLA SICUREZZA »

16.13 - lunedì 03 ottobre 2022

Garda Dolomiti punta su gestione e formazione con Outdoor Safety First e Travel Blogger Bootcamp. Nelle scorse settimane Garda Dolomiti S.p.A. ha presentato il progetto finalizzato alla prevenzione e gestione dei rischi legati alle attività outdoor e ha ospitato per la prima volta l’evento che punta a formare i blogger di domani.

Mentre un’altra stagione estiva da grandi numeri volge al termine nel Garda Trentino, nel mese di settembre Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha ospitato due diverse iniziative che hanno messo in luce il territorio come modello di destinazione di qualità, capace di offrire all’ospite un’esperienza divertente, emozionante e improntata alla sicurezza.

Nella mecca degli sport outdoor, quest’ultimo aspetto non può che rivestire un ruolo di primaria importanza. Lo dimostrano iniziative come Outdoor Park Garda Trentino, il progetto integrato di sviluppo degli sport outdoor che punta a preservare e valorizzare le infrastrutture sportive all’aria aperta, o la creazione della squadra dei Garda Rangers, veri e propri angeli custodi della palestra a cielo aperto del Garda Trentino.

Dallo scorso anno, l’Azienda per il Turismo sostiene Outdoor Safety First, il progetto che raccoglie strategie di prevenzione e di gestione dei rischi legati all’attività outdoor, nato da un’idea della scuola di alpinismo Mmove con la collaborazione di realtà locali come il centro Surf Segnana e il centro di noleggio bici Velolake.

Il progetto è stato presentato alla stampa internazionale dal 12 al 14 Settembre, in un press trip che ha coinvolto testate italiane, tedesche, austriache, olandesi e polacche che si sono cimentate in bike tour, vie ferrate, uscite in barca a vela e in catamarano.

Un’occasione preziosa per illustrare ai media il nuovo modello gestionale di destinazione – attraverso iniziative come Outdoor Park Garda Trentino, la nuova segnaletica e i Garda Rangers -, così come quello legato all’offerta outdoor, ispirato ad un sempre maggiore innalzamento qualitativo, all’interno del quale la sicurezza riveste un ruolo di peso. Capisaldi del modello sono infatti l’informazione preventiva, come mitigazione del rischio, il controllo e monitoraggio puntuale dell’utilizzo delle attrezzature, e l’attualissimo tema della sanificazione.

IL GARDA TRENTINO “PALESTRA” PER I TRAVEL BLOGGER DI DOMANI

Negli scorsi giorni, dopo aver sensibilizzato l’ospite sul territorio sulla fruizione delle infrastrutture outdoor, Garda Dolomiti S.p.A. per la prima volta ha ospitato il Travel Blogger Bootcamp, conclusione della nuova edizione della scuola di travel blogging di Elisa Paterlini e Luca Golinelli, le anime del noto blog “Miprendoemiportovia”.

Fra i blogger più quotati a livello italiano, Elisa e Luca hanno affiancato, alla passione per i viaggi e la comunicazione, Popcorner Lab, scuola di formazione online per diventare travel blogger professionisti.

Dal 23 al 25 Settembre, circa trenta aspiranti travel blogger da tutta Italia hanno potuto mettere alla prova le proprie competenze vivendo e raccontando le bellezze e i servizi di qualità offerti dalla destinazione, sperimentando in prima persona le modalità di interazione e collaborazione con una destinazione turistica.

L’iniziativa ha alternato momenti di scoperta dei territori di Garda, Ledro, Comano e Valle dei Laghi, con degustazioni di prodotti tipici, visite culturali ed esperienze all’aria aperta, a debriefing e momenti di formazione e verifica sull’operato dei partecipanti, con consigli e suggerimenti utili.