CROCE ROSSA ITALIANA * LAMPEDUSA: « 2.500 LE PERSONE PRESENTI IN HOTSPOT STAMATTINA, GARANTITI BENI DI PRIMA NECESSITÀ ED ACCOGLIENZA »

10.02 - sabato 16 settembre 2023

Sono circa 2.500 le persone presenti in hotspot stamattina. Volontari e Operatori della CRI stanno continuando incessantemente a garantire beni di prima necessità e prima accoglienza. La situazione al centro di Contrada Imbriacola è governata come sempre da quello che per noi è un principio ineludibile, l’umanità che contraddistingue l’operato di tante e tanti Volontari che a Lampedusa ma non solo sono impegnati a sostenere ed aiutare le persone migranti che sbarcano ma anche le comunità locali. Lampedusa ce la farà anche questa volta a essere esempio di quell’Italia che sa essere luogo che onora la propria storia che è fatta anche di quel volontariato operoso e amico della speranza di vita. Così la Croce Rossa Italiana in una nota.