PD TRENTINO – GRUPPO PAT * CARO BOLLETTE: « NOI ED ALTRI GRUPPI DI MINORANZA CHIEDIAMO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SVOLGERE IN AULA UNA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA »

11.50 - martedì 22 febbraio 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Gruppo consiliare del PD del Trentino e gli altri gruppi di minoranza in Consiglio provinciale chiedono al Presidente della Provincia di svolgere in aula una comunicazione tempestiva ed esaustiva sugli interventi che la Provincia di Trento può mettere in campo in autonomia e dunque sulle azioni che la Giunta provinciale intende adottare per attenuare l’impatto degli aumenti dell’energia sulle famiglie e sulle imprese.

Il costo dell’energia elettrica sostenuto da una famiglia per uso domestico è quasi triplicato rispetto a quello sostenuto nel secondo trimestre del 2021 (fonte ARERA Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), nelle stesso periodo il costo del gas metano è più che raddoppiato (fonte ARERA), l’aumento del conto energetico si ripercuote pesantemente anche sulle imprese e sull’industria: nella prossima riunione del Consiglio provinciale la Giunta dovrà dire cosa intende fare per i cittadini e le imprese trentine.

*

Gruppo consiliare PD del Trentino