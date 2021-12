SEN. CONZATTI (IV) * “NATALE RIFORMISTA”: « APPUNTAMENTO AL GRAND HOTEL TRENTO (29/12 – 18.00), FOCUS SULLA LEGGE DI BILANCIO E AGENDA 2022 »

19:23 - 27/12/2021

Proteggere l’Autonomia rendendo compatibili le norme nazionali come la riduzione delle imposte, l’assegno unico per i figli e porre l’attenzione su norme dirompenti come la riforma sull’editoria.

E ancora, contribuire a far correre le trasformazioni: quelle green con i bonus edilizi, quelle sociali con norme per giovani e donne.

Sarà un focus trentino sulla Legge di Bilancio quello proposto dalla Senatrice Segretaria della Commissione Bilancio al Senato, Donatella Conzatti tra Autonomia e Riformismo.

La stampa e cordialmente invitata a partecipare al “Natale Riformista”.

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE ORE 18.00

GRAND HOTEL TRENTO

PIAZZA DANTE, 20

TRENTO

Un appuntamento per scrivere insieme l’Agenda Riformista per il Trentino 2022.