VIVILA IN 3D * “ OBIETTIVO SOSTENIBILE ”: « DUE GIORNATE DI PROIEZIONI PER DIFFONDERE MODELLI DI SVILUPPO SOSTENIBILI, APPUNTAMENTO A TRENTO IN PIAZZA DANTE IL 21 E 22 AGOSTO (ORE 21.00)»

“Obiettivo sostenibile” arriva a Trento. Due giornate – sabato 21 e domenica 22 agosto – di proiezioni per diffondere modelli di sviluppo sostenibili.

Arriva a Trento, in piazza Dante, sabato 21 e domenica 22 agosto, la quinta tappa del progetto “Obiettivo sostenibile” una campagna itinerante di in-formazione sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per contribuire a favorire l’adozione di modelli di sviluppo sostenibile che possono contribuire a favorire l’adozione di modelli di sviluppo sostenibile che concorrono al cambiamento individuale e globale.

Un progetto promosso dalla ONG Bambini nel Deserto in collaborazione il cinema itinerante alimentato ad energia solare “Cinéma du Désert” (www.cinemadudesert.org) in 6 tappe in tutta Italia da Rovereto a Assisi, da Modena a Feltre e poi a Trento e Perugia.

“Obiettivo sostenibile” basa la sua strategia sulla divulgazione di semplice materiale informativo, su dialoghi e discussioni propositive ma soprattutto sulla proiezione cinematografica di piazza intesa come punto di partenza per la creazione di un momento aggregativo e per consentire al contempo di mostrare narrazioni di modelli comportamentali volti a generare uno sviluppo inclusivo, stili di vita sani, a basso impatto ambientale.

Le proiezioni sono realizzate grazie ad un camion speciale che, con un impianto di proiezione audio-video ad alimentazione solare, trasforma in cinema all’aria aperta i luoghi dove arriva.

Il cinema è il regno dei sogni e dei viaggi nel tempo, nello spazio e nel mondo della fantasia ma anche uno specchio della realtà su cui vale la pena fermarsi e riflettere.

L’evento di Trento è realizzato grazie alla collaborazione di Comune di Trento, Forum Trentino per la pace e i diritti umani e Vivila3D.

“Obiettivo sostenibile” a Trento in Piazza Dante porta:

Sabato 21 Agosto

ore 21.00

Antropocene di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier

Film doppiato in italiano Un gruppo internazionale di scienziati, dopo quasi dieci anni di ricerca, sostiene che l’epoca olocenica sulla Terra ha lasciato spazio all’epoca antropocenica a metà del XX secolo, come dimostrano i cambiamenti profondi e duraturi operati dall’uomo sul pianeta.

Domenica 22 Agosto

ore 21.00

La fattoria dei nostri sogni

di John Chester (U.S.A. , 2018)

L’incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita, quello di costruire dal nulla un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Tra mille difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni, i due protagonisti impareranno a comprendere i ritmi più profondi della natura…

Ingresso libero a prenotazione consigliata, tel: 3200742052