SEGRETERIA POLITICA PATT * VALDASTICO: MARCHIORI, « LA GIUNTA FUGATTI TRADISCE I CITTADINI, FAVORISCE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I VENETI »

La Giunta Fugatti ha gettato la maschera: con l’ultimo passaggio relativo all’inserimento nel PUP della Valdastico con uscita a Marco ha rinunciato ad ascoltare i cittadini e a voler risolvere i problemi dei trentini favorendo solo ed esclusivamente i veneti.

Per noi autonomisti questo atteggiamento è inaccettabile perché mina alla base i fondamenti dell’Autonomia e dell’autogoverno. Non ne siamo stupiti, ma siamo vicini a tutte quelle persone che in questo momento si sentono tradite da questo modo di amministrare. Le obiezioni delle amministrazioni comunali della Vallagarina, i comitati spontanei, la nostra raccolta firme che ha certificato la posizione contraria di centinaia di Lagarini e non solo, la presa di posizione anche di abitanti della Valsugana, preoccupati dal fatto che il tracciato avvallato da Fugatti&Co. non risolva (o addirittura aggravi) i problemi delle vallate orientali del Trentino non sono state nemmeno prese in considerazione. Gli si è passato sopra come se nemmeno esistessero.

I veneti ringraziano. Come PATT, invece, ci prepariamo alla mobilitazione contro un tracciato che deturperá la Vallagarina, al fianco del territorio che pretende considerazione e ascolto.

E se la maggioranza provinciale ritiene di essere nel giusto, organizzi un referendum in Vallagarina: si ha forse paura dell’esito?

*

Simone Marchiori Segretario politico PATT

Stefano Gatti Coordinatore PATT della Vallagarina

Lorenzo Conci Vice Presidente PATT