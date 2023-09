ROSSATO (FDI) * BY PASS FERROVIA TRENTO: « IDROCARBURI NEL TERRENO E FALDE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIONE CRISTO RE, QUALI AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO? »

17.37 - lunedì 4 settembre 2023

Rinvenimento idrocarburi nel terreno e nelle falde di istituzioni scolastiche nel rione Cristo Re, Rossato (FdI): “Quali azioni si intende mettere in campo in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico?”

Recentemente i quotidiani locali hanno dato notizia del rinvenimento, a seguito di alcune analisi, di tracce di idrocarburi all’interno del cortile della scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” e dell’asilo nido “Orsetto Pandi”, situati nel rione di Cristo Re della città di Trento. Tali risultati sarebbero emersi in seguito alla decisione di eseguire un piano di caratterizzazione sull’intera area, che sarà oggetto dei lavori di ricostruzione di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido, finanziati grazie ai fondi del PNRR.

Secondo la comunicazione inviata dal Comune di Trento ai genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido, parrebbe che le tracce siano state rinvenute soprattutto in profondità. Viene tuttavia evidenziato come, in un unico punto di prelievo, siano state trovate alcune tracce di idrocarburi semplici nello strato superficiale del terreno, il c.d. “top soil”, corrispondente ai primi 30 cm di terra. A seguito di questi rinvenimenti, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (in sigla Appa) avrebbe deciso di effettuare nuove analisi nell’area tutta intorno a quell’unico punto, soprattutto per verificare se non vi siano ulteriori tracce di idrocarburi leggeri e di che tipo siano. Nel frattempo, sembra che si sia deciso di delimitare l’area relativa al punto in cui è stato rilevato il superamento per idrocarburi leggeri in modo da impedire ai bambini di avvicinarsi. L’Amministrazione comunale, assieme all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono intervenuti rapidamente per rassicurare le famiglie sul fatto che l’ambiente sia in assoluta sicurezza per i bambini e per il personale delle due strutture.

E’ da sottolineare tuttavia come, secondo alcune analisi effettuate periodicamente da Appa tramite alcuni piezometri installati nel giardino della scuola Schmid sull’acqua di falda, si evidenzia – già nel 2016 – la presenza di alti livelli di idrocarburi (tra gli altri spiccano soprattutto quelli di benzene, e p-xilene), che l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente non esita a bollare come: “presenza di inquinanti caratteristici delle ex aree industriali di Trento Nord”. Anche per tale motivi, le aree ove si trovano l’asilo nido “Orsetto Pandi”, la scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” e la scuola Schmid, sono inserite all’interno del perimetro in cui il Piano di gestione e utilizzazione delle acque pubbliche (Pguap) impone un uso molto attento delle acque della falda.

Queste notizie, hanno generato preoccupazione e spavento all’interno delle famiglie dei bambini e del personale che frequentano queste aree.

Per questo motivo, nella giornata odierna, ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta provinciale quali azioni intenda mettere in campo tramite le strutture provinciali, di concerto con il Comune di Trento e le Istituzioni scolastiche coinvolte, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico al fine di permettere l’accesso a queste strutture in piena sicurezza e tranquillità