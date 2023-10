FRIDAYS FOR FUTURE * RESISTENZA CLIMATICA: « NELLE PIAZZE D’ITALIA PER CONTESTARE IL GOVERNO MELONI, A TRENTO – ATRIO SOCIOLOGIA (6/10 – 18.00) »

09.21 - giovedì 5 ottobre 2023

Venerdì 6 ottobre 2023, in più di 35 città italiane, il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future scenderà in piazza in protesta contro l’inazione del governo italiano e il crescente negazionismo della politica e dei media. Con lo slogan “Resistenza Climatica”, le attiviste e gli attivisti invitano la cittadinanza italiana a tornare in piazza nonostante la preoccupante repressione dell’attivismo, con la consapevolezza che tutela collettiva e coesione saranno le basi per una partecipazione sicura ma potente.

“Gli enormi tagli alle politiche ambientali e sociali al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono un segnale netto della direzione che vuole prendere il governo Meloni sulla questione climatica. E il Piano Mattei peggiorerà la situazione” dice Marzio Chirico, portavoce italiano del movimento. “Però le persone sono sempre più coscienti dell’esistenza e della gravità della crisi climatica e abbiamo intenzione di accogliere e unire la loro forza nelle nostre piazze il 6 ottobre.”

Lista delle piazze in tutta Italia

Alessandria, ore 9 piazzetta lega

Alto Vicentino, ore 8 via Tito Livio

Ancona

Avellino

Bari e Matera, ore 9 piazza Diaz

Bergamo, ore 9:30 piazza degli alpini

Bologna, ore 9:30 piazza san Francesco

Brescia, ore 9:30 largo formentone

Cagliari, ore 16 viale trento

Catania, ore 9 piazza Roma

Catanzaro

Civitavecchia

Cuneo, ore 11 piazza Galimberti

Firenze

Forlì, flashmob ore 18 piazza Saffi

Genova

Gorizia, insieme a Trieste, lo sciopero sarà il 7 ottobre e sarà transfrontaliero, saranno collegate Gorizia e Nova Gorica. Concentramento alle 13.30 in piazza Vittoria

Lecce, ore 11 viale del Università, 2

Lucca, ore 9:30 piazzale Verdi

Mantova

Messina, ore 9 piazza Antonello

Milano, ore 9:30 largo Cairoli

Napoli, ore 9 piazza Garibaldi

Padova, ore 9 piazzale Stazione

Palermo, ore 9 piazza Verdi

Pavia, ore 17:30 climate parade da castello visconteo

Pesaro, ore 9 piazzale Collenuccio

Piacenza, ore 9 piazza Respighi

Pisa, ore 9 piazza Querrazzi

Pistoia, festival dalle ore 16 a Montuliveto

Rimini, ore 8:30 arco di Augusto

Roma, ore 9:30 piazza della Repubblica

Torino, ore 9:30 piazza Satuto

Trento, ore 18 atrio sociologia

Varese, ore 17:30 piazza Repubblica

Venezia, 7 ottobre ore 17:30 sala San Leonardo

Ventimiglia, ore 10 piazza Colombo a Sanremo

Verona

Vicenza, ore 15:30 piazza Castello