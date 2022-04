PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA MONDIALE AUTISMO: SEGNANA, « SIAMO IMPEGNATI PER DARE RISPOSTE AI PAZIENTI , CHE QUOTIDIANAMENTE CONVIVONO CON QUESTA SINDROME »

19.26 - venerdì 01 aprile 2022

Segnana: “Occasione per portare il tema all’attenzione dei cittadini e per sensibilizzare giovani e adulti verso l’autismo e i disturbi collegati. La Provincia e l’Apss sono impegnate per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie che quotidianamente convivono con questa sindrome”.

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo che annualmente si celebra il 2 aprile l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana sottolinea come “Giornate come questa portano all’attenzione dell’opinione pubblica un tema su cui la Provincia autonoma, le strutture socio sanitarie e l’Azienda Sanitaria si impegnano per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie. Il tema dell’autismo è tra quelli prioritari e in questi anni si sono fatti passi avanti sia sul fronte della presa in carico sia rispetto alla gestione delle strutture che se ne occupano”.

Alcune novità in arrivo

La sperimentazione del progetto EV.A per accompagnare i soggetti con disturbi dello spettro autistico dalla fase evolutiva all’età adulta, ha avuto esiti positivi e così nel corso del 2022 verrà rafforzata e sostenuta l’implementazione di una strategia di accompagnamento delle persone con autismo e delle loro famiglie nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta. Tale funzione verrà garantita anche attraverso l’adesione al bando dell’Istituto Superiore di Sanità denominato “AQuA” .

Nel corso del 2022, poi, al fine di coordinare la rete dei servizi attivi e di garantire un costante monitoraggio ai fini dell’individuazione di contesti sempre più inclusivi e rispettosi delle abilità/capacità residue di ognuno, verrà attivata da parte di APSS una funzione Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) dedicata all’autismo, in analogia a quanto già previsto per il presidio degli inserimenti in Casa Sebastiano, rafforzando la collaborazione e integrazione tra la componente sanitaria e sociale, oltre che la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie.