FIERECONGRESSI – RIVA DEL GARDA (TN) * PELLEGRINI E ALBARELLI, « AL VIA LA 99ESIMA ‘EXPO RIVA SCHUH GARDABAGS’, CON 1.300 AZIENDE E MARCHI (+30% SUL 2022) »

17.06 - sabato 17 giugno 2023

In un mercato in progressivo mutamento Expo Riva Schuh & Gardabags rimane il riferimento centrale per il business di calzature e accessori. Si è aperta questa mattina l’edizione 99 di Expo Riva Schuh & Gardabags con oltre 1.300 aziende e marchi (30% in più rispetto a giugno 2022), tra i quali 251 italiani e una partecipazione di oltre 140 Paesi fra delegazioni, compratori, giornalisti e operatori del settore. Molto nutrita inoltre la presenza di istituzioni nazionali e internazionali.

L’edizione numero 99 di Expo Riva Schuh & Gardabags si è aperta nel Theatre del quartiere fieristico di Riva del Garda. Oltre alle voci delle tante, importanti istituzioni che si sono alternate sul palco, anche un marcato brusio di fondo. Un vociare che non ha per niente disturbato il taglio del nastro, ma anzi ha rappresentato il segnale tangibile che la fiera rivana è tornata ai livelli pre-pandemia: padiglioni tutti esauriti, un’ampia offerta di collezioni per la prossima primavera estate 2024, fattore caratterizzante dell’edizione in corso.

Un motivo di soddisfazione che trapela chiaramente dalle parole del Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini: “In questi anni abbiamo saputo mantenere vivi i contatti con il comparto internazionale della calzatura e degli accessori, cercando di esporre in fiera l’innovazione del settore e i paesi leader nella produzione mondiale e i risultati di oggi ci mostrano che siamo sulla strada giusta. Sono infatti 1.300 i marchi in fiera che presentano le collezioni per la futura primavera estate 2024. Il 30% in più rispetto a giugno 2022. Una partecipazione che per il 43% è composta da aziende europee e per il restante 57% da realtà provenienti da 42 Paesi extraeuropei”.

Anche Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi sottolinea le tante iniziative messe in campo in questi anni di manifestazione e che oggi danno pienamente i loro frutti: “Grazie al supporto di Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency) abbiamo potenziato la presenza internazionale di compratori e stampa, e creato una connessione positiva con le aziende italiane. Abbiamo continuato a investire nello scouting di Startup innovative che forniscono al mondo del retail importanti soluzioni di business nel nostro Innovation Village Retail, puntato su una manifestazione sempre più sostenibile, investito su una piattaforma digitale che, anche grazie all’intelligenza artificiale, permette di far incontrare espositori e compratori, opportunamente profilati, così da facilitare le occasioni di business”.

Tra le iniziative importanti sottolineate da Albarelli anche la crescita significativa di Gardabags, la parte di manifestazione dedicata al mondo borse e accessori: “Abbiamo voluto dedicare ancora più spazio a questa tipologia di prodotto e portato in fiera 48 espositori di borse, oltre ai 40 espositori che propongono sia scarpe che borse e accessori. I Paesi più rappresentati in questo caso sono Cina, Turchia e India, pur non mancando un’ampia offerta anche da altri paesi”.

Molti gli ospiti di primo piano intervenuti durante l’inaugurazione.

Carmen Arias Castellano, Segretaria Generale di CEC – The European Confederation of the Footwear Industry ha sottolineato l’importanza per il settore di rimanere aggiornati riguardo i cambiamenti che investono il comparto. “In un mondo che cambia e muta sempre così velocemente è importante confrontarsi con serietà sui temi Consumatore, Tracciabilità e Sostenibilità, Strategie di Business, Lavoro e Manodopera. Per questo rinnovo l’invito a partecipare al prossimo World Footwear Congress che si terrà a Istanbul (Turchia) dal 7 al 9 novembre 2023”.

Un appuntamento importante che Expo Riva Schuh & Gardabags si è ufficialmente candidata a ospitare per la futura ottava edizione, ottenendo anche il completo appoggio del Governo italiano espresso da Roberto Luongo. Il Direttore Generale di Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency) ha sottolineato come il settore calzature e accessori può trovare in Expo Riva Schuh & Gardabags un momento centrale delle strategie di promozione del Made in Italy. L’occasione ottimale per valorizzare la produzione italiana di calzature e borse che rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello delle esportazioni italiane (rispettivamente 13 e 10 miliardi di euro di export l’anno).

In rappresentanza della Provincia autonoma di Trento è intervenuto il Vicepresidente Mario Tonina: “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento e di poter incontrare tante delegazioni estere. Un particolare ringraziamento va a Riva del Garda Fierecongressi e a tutto il team che ha contribuito a rendere questo evento così grandioso. La Provincia autonoma di Trento è fortemente impegnata a rendere l’area che lo ospita ancora più accogliente in pochi anni, come merita la città e Riva del Garda Fierecongressi in quanto unico polo fieristico e congressuale del Trentino, per continuare a sviluppare un percorso di crescita di una fiera che porta grande visibilità e impulso economico a tutto il territorio”.

Orgoglio condiviso dal Sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi: “Si tratta di un’edizione che torna fortemente rivitalizzata e ricca di partecipazione, grazie al lavoro che ha condotto Riva del Garda Fierecongressi per continuare a fare crescere una manifestazione che da ben cinquant’anni genera grande valore sul nostro territorio e per il tessuto economico locale”.

Durante la cerimonia di apertura di Expo Riva Schuh & Gardabags è intervenuto anche Enrico Cietta, Presidente del Comitato Scientifico della fiera, che ha proposto un’accurata analisi degli andamenti dei mercati internazionali, con particolare attenzione alla produzione e all’export della Cina.

