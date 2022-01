RAI 1 – “ DOMENICA IN “: 9 GENNAIO 2022: « COVID E VACCINI, IN STUDIO FRANCESCO VAIA E LUCA RICHELDI »

15:10 - 8/01/2022

Domenica 9 gennaio, dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, Mara Venier conduce la 17^ puntata di ‘Domenica in’, con numerosi ospiti in studio e in collegamento. L’attore Luca Argentero, interverrà per presentare l’attesissima seconda serie ‘Doc – Nelle tue mani’, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, e in onda su Rai1 da giovedì 13 gennaio; Giovanna Civitillo, showgirl e moglie di Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a dare qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali; e il giornalista e direttore del “Fatto quotidiano” Marco Travaglio presenterà il libro ‘Indro il ‘900’, dedicato alla figura del grande giornalista Indro Montanelli, scomparso nel 2001.

E ancora, a poche settimane dal Festival di Sanremo 2022, ci sarà un talk dal titolo “Tutti pazzi per Sanremo” con Albano, Riccardo Fogli, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Marino Bartoletti., mentre Pierpaolo Pretelli, insieme alla band di ‘Domenica in’, si esibirà cantando alcuni successi del Festival di Sanremo;

Torna anche lo spazio Covid e vaccini: in studio il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma, il prof. Luca Richeldi, pneumologo del policlinico ‘Gemelli’ di Roma e il cantante Albano Carrisi, positivo al Covid qualche settimane fa. In collegamento, inoltre, il prof. Matteo bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova; Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria e il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti.