CONFINDUSTRIA – TRENTO * ANNO SCOLASTICO: PRESIDENTE MANZANA, “ APPELLO AGLI STUDENTI, IMPEGNATEVI PER UN FUTURO PIÙ VERDE – INCLUSIVO – DIGITALE “

11.23 - sabato 10 settembre 2022

Nuovo anno scolastico: il saluto e gli auguri di Confindustria Trento.

Guardando alla giornata di lunedì Confindustria Trento, rivolgendosi a tutta la Scuola trentina, con grande entusiasmo porge a tutti gli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e ai dirigenti un convinto incoraggiamento per questo nuovo anno scolastico che ripartirà con tratti, che auspichiamo duraturi, di ritrovata libertà.

“Siamo certi che la nostra Scuola continuerà ad interpretare un ruolo centrale nello sviluppo e la crescita dei nostri giovani – ha dichiarato il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana -, con professionalità, innovazione, impegno, determinazione e inclusione, costituendo un esempio da seguire per l’intero Paese”.

Quello che si prospetta è anche l’anno europeo dei giovani, proprio per questo, in linea con le finalità della Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027, sarà momento cruciale per coltivare e investire su un futuro più verde, più inclusivo e più digitale.

Buon anno scolastico!