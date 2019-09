ROSSI (PATT) * INDAGINI FRANA DIMARO: « SOLIDARIETà AL SINDACO LAZZARONI E AI DIRIGENTI PAT DEVIGILI E COALI, HANNO AGITO AL MASSIMO DELLE LORO POSSIBILITà PROFESSIONALI »

Leggo con sconcerto e dispiacere le notizie riguardanti le indagini sulla frana di Dimaro. Ovviamente un avviso di garanzia non è una condanna e la giustizia deve fare il suo corso.

Mi auguro lo faccia con la massima celerità possibile e con l’equilibrio e la prudenza ancora più necessari in questi casi.

Voglio però esprimere, avendo lavorato, anche nei giorni infausti della tragedia, al fianco del sindaco Lazzaroni e dei due dirigenti della Provincia autonoma di Trento, Devigili e Coali, la mia personale solidarietà e vicinanza, non disgiunta dalla stima ed ammirazione per come si sono prodigati al servizio della loro comunità e dei cittadini.

Sono sicuro che lo hanno fatto al massimo delle loro possibilità professionali e umane.

*

Ugo Rossi