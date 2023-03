ROSSATO (FDI) * BONIFICA RIO LAVISOTTO (TRENTO): « IL CANTIERE NON STA RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI, A NORD DEL CAVALCAFERROVIA TRA BRENNERO E VIA MACCANI »

21.53 - venerdì 24 marzo 2023

Bonifica rio Lavisotto, Rossato (FdI): “Il cantiere non sta rispettando le disposizioni”. Nelle scorse ore, alcuni cittadini si sono rivolti alla sottoscritta preoccupati da quanto starebbe accadendo nel cantiere pubblico di Bonifica del Comparto delle Rogge Demaniali appartenente al Sito di Interesse Nazionale denominato “Trento Nord” che sta attualmente interessando il Rio Lavisotto poco a nord del cavalcaferrovia che collega via del Brennero a via Maccani.

Dalle segnalazioni e anche dalla documentazione fornita, potrebbero configurarsi delle difformità rispetto sia al progetto autorizzato dal Ministero competente sia a quanto comunicato dall’Ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento in data 09 novembre 2020 (“i lavori di ripulitura dei canali sarà effettuato da mezzi meccanici che lavoreranno all’interno di una “bolla”, ovvero una struttura che manterrà chiusa, rispetto all’esterno, l’area di scavo per evitare la dispersione nell’ambiente di polveri e sostanze dannose”.

Si evidenzia che le prescrizioni imposte dal Ministero competente prevedono, come riportato nel progetto autorizzato, che “Tutte le operazioni di scavo verranno eseguite in ambiente confinato mediante la posa di un capannone mobile su binari, posizionato in asse con la roggia, all’interno del quale si muoveranno uomini e mezzi”.

Qualora quanto segnalato risultasse confermato e cioè che siano in corso attività di movimentazione di materiali al di fuori della struttura di confinamento, che dovrebbe essere dotata di sistemi di filtraggio ridondanti atti a impedire sia la diffusione di gas nocivi che di odori, con diffusione incontrollata in atmosfera di gas e sostanze maleodoranti e/o pericolose in difformità alle prescrizioni, tale situazione potrebbe comportare problemi anche gravi per la salute della grande quantità di persone che frequentano una zona oggi densamente popolata. Si evidenzia che i problemi oggi evidenziati derivano da una zona di intervento posta a pochi metri da diverse strutture commerciali frequentate anche da persone fragili quali i bambini e in adiacenza con l’asse ferroviario.

C’è anche preoccupazione per il possibile mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro se gli addetti ai lavori non fossero dotati di efficienti mezzi e dispositivi di protezione personale, come da più fonti segnalato, esponendo gli stessi arischio sanitario per inalazione di sostanze potenzialmente pericolose.

L’auspicio è che si verifichi tempestivamente la situazione segnalata e si ponga, eventualmente, tempestivo rimedio alla diffusione in atmosfera di odori e sostanze non autorizzate, si verifichino le possibili ripercussioni a carico della qualità dell’aria tenendo in considerazione gli eventuali danni per la salute della popolazione e si controlli la corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

Katia Rossato

Provincia autonoma Trento (Gruppo Fratelli d’Italia)