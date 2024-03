RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * SERVIZI: « ATTENTATO A MOSCA / IL VIDEO DI KATE MIDDLETON A DUE MESI DALL’OPERAZIONE / FENOMENOLOGIA SETTE (24/3) »

13.25 - sabato 23 marzo 2024

Domani, domenica 24 marzo, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Nel corso della puntata, ampio spazio all’attentato rivendicato dall’Isis a Mosca, dove uomini armati di fucili d’assalto e in tenuta mimetica hanno fatto irruzione aprendo il fuoco sugli spettatori al Crocus City Hall, una sala da concerti a nord-ovest del centro.

Inoltre, una pagina verrà dedicata alla principessa del Galles Kate Middleton e al video girato dalla BBC e diffuso sui suoi canali social, in cui lei stessa, a due mesi dall’operazione, ha rivelato di essere in cura per un tumore.

E ancora, un approfondimento sulla fenomenologia delle sette e dei gruppi para-religiosi.