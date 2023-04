PAT * “TRENTO FILM FESTIVAL“: TONINA, « OCCASIONE PER UN RIFLESSIONE LAICA, ATTORNO AI TEMI DELLA MONTAGNA SOSTENIBILE ED ABITATA »

20.32 - venerdì 28 aprile 2023

Tonina al Trento Film Festival: preziosa occasione per riflettere sul valore dell’equilibrio. Quest’anno “il Trento film festival è un’occasione ancora più preziosa per un riflessione laica attorno ai temi della montagna sostenibile e abitata”. Lo ha detto il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina intervenendo questo pomeriggio al Castello del Buonconsiglio per l’apertura ufficiale del Trento Film Festival.

Tonina ha ricordato il lungo percorso del festival più longevo, capostipite di questo genere in Trentino dove negli anni si sono affiancate le esperienze del Festival dell’Economia, quello dello sport, Educa, il Trento doc Festival e – ultimo arrivato – il Wired Next Fest al via tra una settimana a Rovereto. “Qui – ha detto Tonina riferendosi al Trento Film Festival – sono passati documentari e autori che hanno indagato tantissimi temi con un unico filo conduttore, la natura e la sua fragilità, l’umanità e il suo confronto, talvolta conflittuale, con tutti gli aspetti della montagna.

E’ quasi ovvio ribadire che una ricetta unica non c’è, ma il Trento Film Festival ci indica la strada della cultura, dell’equilibrio e della sensibilità. Equilibri che per definizione non sono mai stabili, come la stessa montagna ci ha drammaticamente insegnato. E come abbiamo appreso affrontando la tragedia della Marmolada, con il suo grande carico di vite spezzato. Un fatto terribile che non esaurisce il suo messaggio, che ci invita ad affrontare le sfide dando il peso giusto alle cose e mantenendo come stella polare il rispetto per la persona”.