FONDAZIONE CARITRO * “ AVVOCATI PER LA SOLIDARIETà ”: « IL PROGETTO VEDE IL COINVOLGIMENTO DI 23 REALTà PRONTE AD OFFRIRE ASSISTENZA AI PIù DEBOLI »

Siamo da tempo impegnati nella promozione di iniziative finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dei diritti dei più deboli”. Così afferma Mauro Bondi, presidente di Fondazione Caritro, accompagnato dagli avvocati Michele Russolo (presidente Ordine degli Avvocati di Trento), Monica Aste (presidente Ordine degli Avvocati di Rovereto), il professore Federico Puppo (Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento), i rappresentanti della cooperativa sociale Punto d’Incontro e Caritas Diocesana di Trento, i coordinatori degli sportelli di Trento e di Rovereto Marta Tomasi, Lucia Busatta e Diego Berti, per lanciare un’importante evoluzione dell’accordo “Progetto avvocati per la solidarietà”.

“Fondazione Caritro – prosegue il presidente Bondi – è stata promotrice fin dal 2006, tramite l’avvocato Eleonora Stenico, di questo progetto per dare concretezza alle esigenze dei senza dimora portate avanti dalle dottoresse Lucia Busatta e Marta Tomasi a Trento e dall’avv. Diego Berti a Rovereto. Sono circa 50 gli avvocati che hanno prestato servizio di volontariato e più di 70 gli studenti volontari coinvolti nel progetto. Numeri davvero importanti per un piano che vede il coinvolgimento di tantissime realtà che operano e si spendono sul territorio provinciale. Sono 130 i contatti all’anno. Da quando il servizio è attivo sono stati 1.700 i colloqui sostenuti”.

L’accordo sottoscritto oggi vede in prima linea Fondazione Caritro, l’ordine degli avvocati di Trento con Michele Russolo e l’ordine degli avvocati di Rovereto con Monica Aste, così come l’Università di Trento con Fulvio Cortese (Direttore del Dipartimento facoltà di giurisprudenza), l’associazione italiana giovani avvocati con Fiorentina Luna Panteca e Fondazione trentina per il volontariato sociale con Nicoletta Molinari. E ancora Cooperativa Punto d’Incontro con Michele Boso, Caritas Diocesana con Alessandro Martinelli, Alfid-associazione laica famiglie in difficoltà con Claudio Malfer, Associazione Provinciale di Aiuto Sociale con Bruno Bortoli, associazione Ali Aperte con Emanuele Pastorino e associazione Cantiere Famiglia con Luisa Masera; associazione Centro Astalli con Stefano Graiff, associazione della Croce Rossa Italiana con Alessandro Brunialti e Atas Onlus con Danilo Fenner.

Spazio poi all’associazione Filocontinuo con Donato Cillis, associazione Volontari di Strada con Francesco Pilati, associazione Casa Tridentina della Giovane con Anna Pia Rigon, Cnca Trentino Alto Adige con Claudio Bassetti, Punto d’approdo con Luisa Sartori, Fondazione Comunità Solidale con Cristiano Bettega, Convento alla Spalliera dei Padri Cappuccini con Massimo Lorandini, associazione Amici dei senza tetto di Trento con Rosalia Malagò, Aft onlus-Associazione famiglie Tossicodipendenti con Lorenzo Conci, Trentinosolidale e Non Profit Network – Centro servizi volontariato con Giorgio Casagranda e Villa S. Ignazio con Giuseppina Gottardi e Centro Italiano Femminile con Laura Conci.

L’obiettivo di questo accordo è quello di garantire tutela giuridica, mediante assistenza legale gratuita, per la sola fase stragiudiziale, alle persone “senza dimora”. “Hanno aderito all’iniziativa – evidenzia Bondi – tantissime associazioni per una rete importante. Un’iniziativa che ha riscontrato fin da subito un considerevole successo. Ogni realtà mette le proprie competenze e professionalità per non lasciare indietro nessuno. Le adesioni sono ancora aperte se qualche associazione fosse interessata”.

Una fitta rete a favore delle figure più deboli della società. In linea generale, si tratta spesso di persone con una situazione personale complessa, che coinvolge non soltanto profili di carattere giuridico, ma anche sociale, economico, sanitario e psicologico.

Gli Avvocati per la Solidarietà hanno aderito alla Conferenza regionale volontariato, un tavolo di lavoro impegnato nel rispetto della giustizia e dei diritti umani fondamentali di tutte le persone.

Gli sportelli sono aperti in giorni e orari diversi. A Trento in via Travai 1 alla cooperativa Punto d’Incontro ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.30. A Rovereto il punto si trova in via Setaioli 3 b presso il CedAS della Caritas diocesana di Trento ed è aperto il primo giovedì del mese dalle 14.30 alle 16.30.

Durante la conferenza stampa è stato presentato e distribuito anche il vademecum che contiene una breve illustrazione delle origini e dello sviluppo del progetto “Avvocati per la solidarietà” e un approfondimento sul diritto dell’immigrazione.