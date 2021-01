REBUILDING NETWORK * RIQUALIFICAZIONE EDIFICI: « AMPLIAMENTO DELLA COMPONENTE TRENTINA NELLA COMPAGINE, INGRESSO DI ZANETTI SRL (FACCIATE IN VETRO E ALLUMINIO) »

REbuilding network amplia la propria componente trentina.

REbuilding network, la rete italiana per la riqualificazione integrata degli edifici, annuncia l’ampliamento della componente trentina nella compagine a seguito dell’annuncio dell’ingresso di Zanetti srl, azienda trentina produttrice di facciate continue in vetro e alluminio e di un’ampia gamma di rivestimenti esterni e serramenti, in ambito residenziale, industriale e commerciale. Zanetti si unisce alla già protagonista Habitech – Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente, polo di eccellenza nazionale per l’innovazione e la sostenibilità in edilizia e al managing Director trentino, Claudio Cont. Un esempio virtuoso di network territoriale d’impresa che concretamente opera con un approccio integrato e sostenibile nel settore della riqualificazione.

“Diamo il benvenuto e siamo lieti dell’ingresso di Zanetti, azienda perfettamente in linea con la nostra mission” afferma Claudio Cont, Managing Director di REbuilding network.

“Insieme a questa nuova realtà la rete arricchisce la sua proposta di valore per i segmenti Residenziale, Industriale, Hospitality e Ospedaliero, grazie alle sue soluzioni di facciate in alluminio e vetro che completano l’offerta integrata della rete.”

“Con l’ingresso nella rete REbuilding network, la nostra impresa vuole rafforzare la propria presenza nel settore della riqualificazione integrata e sostenibile – afferma Alberto Zanetti, CEO dell’omonima azienda.

Da 50 anni creiamo soluzioni con l’obiettivo di prolungare il ciclo di vita dell’involucro riducendone contestualmente il fabbisogno manutentivo. Ideazione, progettazione e know-how realizzativo combinati ad una continua ricerca di efficienza permettono di lavorare in sinergia con gli studi di progettazione superando le sfide tecniche e ambientali proposte, con un occhio attento alla sostenibilità. Tutti elementi che ritroviamo in pieno nella filosofia del network e degli altri soci”.

REbuilding network ora si compone di otto aziende: ATAG, Habitech, Harley&Dikkinson, iGuzzini, Panasonic, Saint-Gobain, Schneider Electric e Zanetti.

Il valore aggiunto dell’approccio REbuilding network è il supporto a tutti gli operatori della filiera, nella realizzazione di interventi integrati in ambito riqualificazione, con garanzie sul raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica, comfort e di incremento di valore dell’immobile, con uno sguardo attento alla sostenibilità.

*

PRESENTAZIONE

REbuilding network è la rete italiana per la riqualificazione degli edifici, prioritariamente nei settori Uffici, Hotel, Industriale, Retail e Residenziale.

Offre un pacchetto completo di soluzioni, tecnologie e consulenze – comprensivo di piani di finanziamento e certificazioni di sostenibilità – grazie all’integrazione d’offerta delle aziende che la costituiscono: ATAG, Habitech, Harley&Dikkinson, iGuzzini, Panasonic, Saint-Gobain, Schneider Electric, Zanetti.

L’approccio integrato REbuilding network permette di definire gli obiettivi della riqualificazione, in termini estetici, architettonici, funzionali ed energetici, sulla base dei differenti scenari di investimento, caratterizzati da differenti mix tra capitale investito, tempi di ritorno e performance energetiche: tutto ciò costituisce il “Disciplinare REbuilding network”.

La progettazione degli interventi si basa su questo lavoro preliminare, definito dal Disciplinare, come pure la Direzione Lavori che coordina la realizzazione nel rispetto del capitolato, necessario per garantire le performance energetiche e i tempi di ritorno dall’investimento definiti.