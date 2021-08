AMBROSI (FDI – TRENTINO) * BRENNERLEC: « SNELLIMENTO DEL TRAFFICO E OTTICA GREEN, LA PAT ESTENDA L’APPLICAZIONE DEL PROGETTO A TUTTA LA TRATTA DI COMPETENZA A22 »

BrennerLEC – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Snellimento del traffico e ottica green: la Provincia estenda l’applicazione del progetto a tutta la tratta di competenza dell’A22”.

I recenti weekend da “bollino rosso/nero” evidenziano il consueto problema del traffico che regolarmente paralizza l’A22 in alcuni giorni dell’anno (le stime indicano all’incirca 50 episodi l’anno). Per arginare questa situazione ciclica è in atto un interessante progetto denominato BrennerLEC (abbreviazione di Brenner Lower Emissions Corridor, ovvero Corridoio del Brennero a emissioni più ridotte) che si propone di rendere il traffico veicolare di transito sull’asse del Brennero maggiormente rispettoso della salute della popolazione residente e più compatibile con le caratteristiche del territorio.

I tre pilastri del progetto, capitanato da Autostrada del Brennero S.p.A ed avviato nel 2016, sono: la gestione dinamica della velocità, l’utilizzo temporaneo della corsia di emergenza per il transito e la segnaletica“intelligente”. Questi interventi stanno evidenziando una significativa efficacia in termini di riduzione dell’impatto ambientale, compatibilità viabilistica e socio-economica.

E’ da evidenziare come in determinate situazioni di traffico intenso, la riduzione della velocità aumenta la capacità di trasporto e la sicurezza stradale, riduce la formazione delle colonne. Inoltre, in caso di traffico intenso, la diminuzione della velocità consente di ridurre gli incolonnamenti e pertanto tende ad abbassare piuttosto che ad aumentare i tempi di percorrenza.

Attualmente la Provincia di Bolzano ha proposto al Governo italiano di ridurre il limite di velocità in alcuni tratti della A22 e in particolare presso Bressanone, Bolzano ed Egna. Questo tipo di limitazioni dovrebbe essere attuata in modalità dinamica (ovvero nei periodi in cui si hanno alte concentrazioni d’inquinanti nell’aria) al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico nelle zone abitate limitrofe all’autostrada. Ma vi è un problema: allo stato attuale, il Codice della strada non permette di ridurre la velocità massima consentita per motivi ambientali. Una specifica direttiva del Ministero dei Trasporti concede tuttavia la possibilità di introdurre tali limiti in via sperimentale.

Considerato che il progetto BrennerLEC è finanziato con i fondi EU destinati alla protezione della natura e dell’ambiente, ho presentato una proposta di mozione che vuole impegnare la Giunta provinciale ad estendere questa sperimentazione, nell’ottica di una visione che rispetti l’ambiente, in modo sistematico su una tratta più ampia e significativa della A22 da definire di concerto con la Provincia di Bolzano ed il concessionario anche in ottica di valorizzazione ambientale della concessione stessa.

Cons. Alessia Ambrosi