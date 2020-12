RAI STORIA – “ NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI ” * « IL FILM DI FAUSTO BRIZZI ANDRÀ IN ONDA SABATO 12 DICEMBRE »

Estate 1989, Roma. Luca sta preparando la maturità al liceo scientifico. Claudia al classico. I due si conoscono ad una festa, si piacciono, si perdono di vista. Ognuno ha un suo diverso giro d’amicizie. Ad unirli, però, è il padre di lei, che per cinque anni è stato il professore di letteratura di lui. E’ il film di Fausto Brizzi “Notte prima degli esami” in onda sabato 12 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Tra gli interpreti, Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Giorgio Faletti. Sceneggiato dallo stesso Brizzi con Massimiliano Bruno e Marco Martani, il film ha vinto il David di Donatello e il Ciack d’oro per il miglior regista esordiente.