16.24 - domenica 21 agosto 2022

Mezz’ora in piùSt 2022 – Puntata del 21/08/2022. Lucia Annunziata torna con un’edizione Speciale di Mezz’ora in più sulla crisi del governo Draghi e l’inizio della campagna elettorale in vista del ritorno alle urne il prossimo 25 settembre.

LINK VIDEO