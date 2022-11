COMUNE TRENTO * NUCLEO OPERATIVO AMBIENTALE: « CONTROLLI CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA, 166 VIOLAZIONI NEL CONFERIMENTO RIFIUTI DA INIZIO ANNO »

15.07 - giovedì 10 novembre 2022

Nucleo Operativo Ambientale, 166 violazioni nel conferimento rifiuti da inizio anno. Si sono intensificati i controlli per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ambito cittadino che vede coinvolti il Nucleo operativo ambientale e i vigili di quartiere del Corpo della Polizia locale con l’ausilio di personale specializzato di Dolomiti ambiente.

Ad oggi nel corso dell’anno 2022 sono state elevate complessivamente 166 violazioni al Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani. I comportamenti multati sono nella maggior parte dei casi per non aver rispettato i seguenti articoli previsti dal Regolamento comunale: esposizione errata di sacchetti (54 euro), rifiuti non correttamente separati (54 euro), utilizzo di contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati (108 euro).

Nel mese di ottobre l’intervento coordinato della squadra Pronto intervento e viabilità e di personale del Nucleo operativo ambientale ha portato all’accertamento di due episodi di sversamento di rifiuto speciale non pericoloso in zona nord della città con una sanzione di 600 euro.

Infine – facendo seguito ad un esposto di un residente della zona sud nel quale lamentava un disturbo causato da un rumore continuo derivante da impianti tecnologici – dopo le verifiche effettuate da un tecnico in acustica esterno si accertava il superamento del livello differenziale massimo di immissione sonora con una sanzione di 2 mila euro.