PAT * BONDONE: « PRECISAZIONI SUL VIDEO VIRALE CON PRESUNTI LUPI, QUELLI IMMORTALATI CON UN CELLULARE ERANO CANI DA CONDUZIONE CHE PRESIDIAVANO IL GREGGE »

14.24 - giovedì 10 novembre 2022

Bondone, precisazioni sul video virale con presunti lupi. Nessuna “aggressione da parte dei lupi” in pieno giorno sul monte Bondone. Il video virale diffuso sui social negli scorsi giorni non ritrae i carnivori durante l’attacco ad una pecora. Quelli immortalati con un cellulare dagli escursionisti erano invece cani da conduzione che presidiavano il gregge presente in zona, come accertato con sopralluogo dal Corpo forestale del Trentino. È pur vero che il monte Bondone è frequentato da un branco composto l’anno scorso da 6 lupi (dato del Rapporto grandi carnivori 2021), ma i forestali hanno verificato che i cani accompagnavano una pecora leggermente ferita e rimasta staccata dal gruppo