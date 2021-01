RAI 2 – “ THE GOOD DOCTOR “ * VENERDÌ 15 GENNAIO: « SHAUN SENTE TANTISSIMO LA MANCANZA DI LEA E LA COSA LO RENDE IRASCIBILE »

Su Rai2 “The Good Doctor”. Con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas. Le emozionanti storie di “The Good Doctor” tornano su Rai2 in prima visione assoluta, venerdì 15 gennaio alle 21.20, con la seconda puntata. Giunta alla quarta stagione la serie tv che vede protagonista il dottor Shaun Murphy, giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce con nuove puntate all’insegna dell’attualità.

Nel secondo Shaun sente tantissimo la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile. Per questa ragione chiede aiuto al Dottor Glassman, e grazie ai suoi consigli inizia ad affrontare la situazione con un altro spirito. Dopo una chiacchierata con Shaun, il Dottor Pak apre gli occhi e si rende conto che le cose con Mia non stanno realmente come pensava, quindi decide di parlargliene.