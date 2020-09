PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 20 SETTEMBRE – 45 NUOVI CASI, TRA LORO UN ALTRO MINORENNE / ANALIZZATI 1.547 TAMPONI »

Coronavirus: oggi 45 casi nuovi, tra loro un altro minorenne. È più che un raddoppio rispetto a ieri quello che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra nel rapporto odierno sui contagi da Covid-19 in Trentino. Il bollettino parla infatti di 45 nuovi casi, di cui ben 20 con sintomi. La maggior parte delle situazioni non sono legate a cluster ben definiti, ma quelli più importanti individuati nelle settimane scorse fanno ancora registrare i loro effetti, con 8 contagiati dei 45 di oggi.

Un altro minorenne è risultato positivo mentre, sul versante ricoveri, oggi si registrano 13 pazienti, nessuno in rianimazione. Si segnala infine che nella giornata di ieri sono stati effettuati 1.547 tamponi (744 APSS, 803 FEM).