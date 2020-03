QUESTURA DI TRENTO * SKI AREA – ANDALO: « 200 I MAESTRI DI SCI CONTROLLATI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO »

Andalo: Controlli contro i maestri di sci abusivi. Sono stati più di 200 i maestri di sci, alcuni anche stranieri, controllati dal personale della Polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna sulle piste da sci ad Andalo.

Nel corso delle attività estese in tutta la ski area di Andalo sono state contestate a 6 maestri di sci ed a due direttori di due scuole di sci le sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n.20, che prevedono la pena pecuniaria da 200 a 600 euro, per i maestri di sci che non avevano ottemperato all’obbligo di comunicazione, alla provincia di Trento, per l’esercizio temporaneo della professione. E’ stata, inoltre, contestata la violazione amministrativa anche ad un direttore di una scuola da sci per essersi avvalso dei predetti maestri di sci privi della prevista autorizzazione.

I controlli effettuati nelle ultime settimane da parte del personale della Polizia di stato in servizio sulle piste da sci, commenta il Vice Questore Salvatore Ascione, portavoce del Questore, non sono soli destinati al rispetto della normativa che disciplina i titoli per l’insegnamento dello sci, ma, cosi come indicato dal Questore Cracovia, hanno lo scopo di garantire quella qualità necessaria per l’insegnamento delle tecniche sciistiche, fondamentale per vivere questo sport in modo sicuro e divertente.