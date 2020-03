CARABINIERI – BOLZANO * COVID-19: « CONTROLLI A LOCALI PUBBLICI E IMPIANTI DI RISALITA IN TUTTA LA PROVINCIA, DUE DENUNCIATI »

Carabinieri e COVID-19. Controlli a locali pubblici e impianti di risalita in tutta la provincia. Prescrizioni quasi sempre rispettate ma due denunciati.

I militari del comando provinciale Carabinieri di Bolzano, con la collaborazione di quelli del Nucleo antisofisticazione e sanità (NAS) di Trento, negli ultimi tre giorni (fine settimana appena trascorso) hanno svolto diversi controlli al fine di verificare l’applicazione dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e del vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 04/03/2020 fino a sabato e DPCM 08/03/2020 da domenica) in materia di COVID-19.

In Val Venosta i Carabinieri di Silandro hanno denunciato il gestore di una discoteca e hanno richiesto l’ordinanza di chiusura della stessa già venerdì sera. Il numero dei presenti superava la capienza consentita. La sera successiva le pattuglie hanno riscontrato la chiusura di tutti i locali da ballo della Venosta.

A Bolzano i militari della Compagnia Carabinieri del Capoluogo hanno denunciato il gestore di un bar-ristorante che ha inaugurato la nuova attività proprio sabato sera. Anche per lui una denuncia per il reato di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e proposta di sospensione dell’attività.

Ieri mattina a Bressanone una pattuglia di carabinieri ha trovato il proprietario di una sala giochi che stava aprendo il locale. Interpellato dai due militari, l’uomo ha immediatamente provveduto a richiudere i battenti così ha evitato ogni sanzione.

Sono state diverse decine i locali pubblici controllati tra la bassa atesina, il Burgraviato, la valle dell’Isarco, la Gardena, la Badia e la Pusteria. Nei comprensori sciistici di Obereggen e della Gardena i controlli sono stati eseguiti unitamente ai carabinieri del NAS di Trento ed estesi anche agli impianti di risalita. I militari hanno riscontrato che le prescrizioni regolamentari sono state rispettate ovunque. Anche nei bar e apres-ski le capienze sono state rispettate. L’unica discoteca aperta a Bolzano aveva meno avventori del terzo prescritto.

I controlli ovviamente continueranno nei prossimi giorni.

I carabinieri ricordano a tutti i cittadini, che in osservanza alle norme vigenti decidano di rimanere in casa, che se hanno necessità di presentare una denuncia di smarrimento o di furto a opera di ignoti, è sempre funzionante il servizio online di “Denuncia vi@ Web” dal sito www.carabinieri.it disponibile e in lingua italiana e in lingua tedesca. La procedura telematica permette un duplice risparmio di tempo, sia nel tempo di redazione dell’atti presso gli uffici dell’Arma, sia evitando l’attesa nelle sale d’aspetto perché all’atto della presentazione presso la Stazione scelta troveranno una corsia preferenziale, avendo già espletato alcune incombenze necessarie.