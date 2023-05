PAT * ATTO INTIMIDATORIO: FUGATTI, « SONO TRANQUILLO, PROSEGUIRÒ IL MIO LAVORO COME SEMPRE »

18.25 - lunedì 29 maggio 2023

Fugatti: “Non cedo alle minacce. Grato per la solidarietà ricevuta”. “Ringrazio anzitutto per i moltissimi attestati di solidarietà che sto ricevendo in queste ore. La prima cosa che mi sento di dire è che sono tranquillo e che proseguirò il mio lavoro come sempre ho fatto”. Sono le prime parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all’atto intimidatorio rivolto alla sua persona.

“Ritengo che episodi come questo non meritino altri commenti – aggiunge Fugatti -. Ci tengo piuttosto a restituire con gratitudine l’attenzione e la sensibilità che mi arriva da più parti e a ringraziare a mia volta le forze dell’ordine e la magistratura per il lavoro che stanno facendo. A tutti voglio dire che non saranno certo le minacce a farmi vacillare di fronte agli impegni che mi sono preso con la comunità trentina”.