PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * STUDI UNIVERSITARI: « IL SOSTEGNO FINANZIARIO PROVINCIALE A FRONTE DEL RISPARMIO FAMILIARE, C’È TEMPO FINO AL 31 AGOSTO »

Studi universitari: il sostegno finanziario provinciale a fronte del risparmio familiare.C’è tempo fino al 31 agosto per iniziare il risparmio.

Proseguire gli studi dopo il diploma rappresenta un investimento talvolta molto impegnativo dal punto di vista economico. Per questo motivo, a sostegno dei giovani che decidono di proseguire con la formazione terziaria post diploma, la Provincia autonoma di Trento ha elaborato una misura che sostiene le famiglie con un finanziamento proporzionale al risparmio da esse accumulato negli anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado in favore dei figli. Le famiglie interessate hanno tempo fino al 31 agosto 2021 per effettuare il versamento annuale riferito al piano di accumulo.

E’ possibile dare inizio al piano d’accumulo a partire dal 1°, oppure dal 2° o dal 3° anno di scuola superiore o di formazione professionale dei propri figli.

Accedere al contributo è facile, sarà sufficiente:

– aprire un libretto di risparmio o un conto corrente o un piano di accumulo di capitale (PAC) o polizze assicurative;

– versare per ogni anno scolastico, entro il 31 agosto, una somma di denaro per un periodo da 3 a 5 anni precedenti all’iscrizione a percorsi di studio post diploma, accumulando così una somma complessiva compresa tra 3.000 e 6.000 euro;

– avere, al momento dell’iscrizione al percorso di studio post diploma, un indicatore ISEE compreso tra 23.001 e 32.000 euro (oppure ISEE inferiore a 23.000 ma con ISPE maggiore di 50.000 euro).

Si tratta di una misura significativa se si pensa che, se una famiglia risparmia una cifra tra i 3.000 e i 6.000 euro negli anni delle scuole superiori, quando lo studente si iscriverà a un percorso di studio post-diploma, sia in Trentino che fuori provincia o all’estero, potrà ricevere un aiuto pubblico provinciale fino al doppio di quanto risparmiato.

La domanda di contributo dovrà essere presentata agli Uffici provinciali nell’anno di iscrizione ai percorsi post diploma. Ogni anno viene pubblicato un bando con le modalità e le scadenze per inoltrare la richiesta.

Il versamento dell’anno in corso per costituire il risparmio dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2021.