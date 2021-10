COMUNE DI TRENTO * SCRITTE: « CONTINUA L’IMPEGNO PER CANCELLARE GLI IMBRATTAMENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI CITTADINI, 35 GLI INTERVENTI NEL PERIODO PRIMAVERA-ESTATE »

Continua l’impegno del Comune per cancellare gli imbrattamenti sulle facciate degli edifici cittadini. 35 gli interventi nel periodo primavera-estate; in atto un monitoraggio in zona S. Maria Maggiore.

Per quanto riguarda gli imbrattamenti sugli edifici cittadini l’impegno del Comune – oltre all’intervento e la vigilanza delle forze dell’ordine con in prima linea la Polizia locale – è quello di intervenire direttamente, senza impegno economico da parte dei proprietari degli immobili, nella cancellazione delle scritte e nel ripristino delle facciate. L’intervento del Comune si attiva su segnalazione/richiesta dei singoli proprietari (o amministratori) degli immobili da ripulire.

Il Servizio gestione strade e parchi si fa carico degli interventi sugli edifici di proprietà dei cittadini, mentre si attiva per sollecitare la pulizia di quelli di proprietà di Enti di varia natura, esegue inoltre, periodicamente, dei sopralluoghi nelle varie zone della città per controllare lo stato degli edifici per poi, conseguentemente, individuare i proprietari delle facciate imbrattate e quindi procedere ad inviare le proposte per le richieste di adesione al programma di ripristino.

Per le scritte dove, invece, v’è necessità di un intervento immediato, si interviene con personale del cantiere comunale che cancella direttamente la scritta (se si tratta di muri non tutelati, di secondaria importanza o di semplice tinteggiatura neutra) o la oscura in attesa dell’entrata in azione di ditte specializzate.

Per l’anno 2021, periodo tarda primavera – estate, il Servizio ha preso in carico 35 richieste: una non è stata ritenuta pertinente, 13 sono state le richieste spontanee e 21 quelle pervenute dopo specifica richiesta di adesione al servizio inviata dall’Amministrazione.

Di queste 34 in 25 casi sono già stati eseguiti i lavori di pulizia mentre per gli altri 9 la pulizia è programmata e sarà eseguita a breve.

Risultano anche ulteriori interventi (circa una decina) per i quali si agisce direttamente, su richiesta delle Forze dell’ordine (generalmente la Questura), in quanto si tratta di scritte ingiuriose ed offensive.

Attualmente si sta eseguendo inoltre una campagna di verifica degli edifici imbrattati sulla zona di S. Maria Maggiore (piazza e vie limitrofe): si sono rilevati gli imbrattamenti ed ora sono in corso gli invii delle proposte di adesione al programma di pulizia ai proprietari (singoli o amministratori).

Questa analisi ha evidenziato 24 edifici lordati (18 di privati cittadini e 6 di Enti): sono già stati inviate 8 sollecitazioni per l’adesione al programma di pulizie. Al momento vi sono 6 adesioni con richieste di intervento. Per le 10 mancanti si stanno ricercando proprietari e/o amministratori per chiedere l’adesione all’intervento.

Per la pulizia delle facciate l’Amministrazione si avvale di ditte specializzate in pitture e restauri appositamente contrattualizzate dopo selezione con apposite gare; per queste lavorazioni, per l’anno 2021, è stata stanziata a bilancio la somma di 65.000 euro.