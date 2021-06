PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * STAZIONE FERROVIARIA: FUGATTI, « PIÙ VICINO IL RESTYLING DA 15 MLN, UN PASSO IMPORTANTE PER POTERE ARRIVARE ALLE OLIMPIADI DEL 2026 CON INFRASTRUTTURE RINNOVATE »

Stazione ferroviaria, più vicino il restyling da 15 milioni in vista delle Olimpiadi del 2026. Dalla Giunta provinciale via libera all’accordo con Rete ferroviaria italiana e Comune di Trento.

La Giunta provinciale ha approvato oggi con un conchiuso l’accordo sul progetto di restyling della stazione ferroviaria di Trento da 15 milioni di euro, per il quale esiste un progetto redatto da Rfi e un finanziamento da 6 milioni di euro previsti sui fondi olimpici già definito. Nel provvedimento, approvato dall’esecutivo su proposta del presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, si dà il nulla osta all’operazione che prevede, tra l’altro, una valorizzazione dell’intera area di piazza Dante, un maggior numero di stalli dedicati alle biciclette (da 90 a 134), nonché il recupero di spazio a uso pedonale.

Si prevede poi che alla stazione arrivi la nuova pista ciclopedonale e il rifacimento della piazza del giardino del ristoratore con la pedonalizzazione dell’area per ricavare uno spazio esterno dedicato sia alla ristorazione e agli eventi artistici.

All’interno è prevista una nuova illuminazione, la sistemazione degli spazi, il ripristino dell’aspetto originario della biglietteria, l’inserimento di un ufficio turistico dell’Apt del Mondo Bondone valle dei Laghi e la realizzazione di una galleria commerciale.

“Si tratta di un intervento che consentirà alla stazione ferroviaria e all’area circostante di essere più accessibile, fruibile e comoda per gli utenti- sottolinea il presidente Fugatti – Ma è anche un altro passo avanti importante per poter arrivare alle Olimpiadi con infrastrutture rinnovate e pronte per accogliere ancora meglio coloro che visiteranno il nostro territorio in occasione dei Giochi invernali del 2026”.