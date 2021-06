UIL FPL ENTI LOCALI – TRENTINO * SCUOLA INFANZIA: TOMASI, « SAREMO IN PIAZZA DOMANI 24 GIUGNO ALLE ORE 10.00, CON LA PROVINCIA CI RIVEDIAMO IN TRIBUNALE »

C’è fermento per lo sciopero di domani 24 giugno, e la UIL FPL è pronta a scendere in piazza con tutto il personale della Scuola infanzia.

Più che note le motivazioni, prima fra tutte l’apertura di luglio e lo svilimento della Scuola infanzia e di tutti i professionisti che ci lavorano.

Ma la questione non si esaurirà il prossimo giovedì.

Infatti sono stati depositati gli atti di citazione in giudizio della Pat, sia per quanto riguarda la legittimità del mese di luglio, con richiesta di sospensiva al TAR, sia il ricorso al Giudice del lavoro per il rispetto del contratto collettivo provinciale, sia la denuncia per atteggiamento anti sindacale nei confronti della UIL FPL che, ad oggi, persevera.

Inaccettabile l’atteggiamento di questa Giunta che pensa di fare della Scuola quello che desidera, usando le persone che ci lavorano come propri giullari di corte: la Scuola infanzia è il primo tassello di Scuola in Trentino e necessita di attenzioni puntuali, di confronto e di rispetto.

Invitiamo quindi tutto il personale delle Scuole infanzia a scioperare giovedì 24 giugno con ritrovo in piazza Dante alle ore 10 in poi per continuare la protesta nei confronti delle politiche sbagliate di questa Giunta provinciale nei confronti della Scuola infanzia.

In gioco c’è non solo il mese di luglio ma il futuro e il valore della Scuola dell’Infanzia

*

Marcella Tomasi

Segretaria Prov.le UIL FPL Enti Locali