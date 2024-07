STELLANTIS * PRIMO SEMESTRE 2024: «RICAVI A 85,0 MILIARDI, IN CALO DEL 14% E UTILE NETTO A 5,6 MILIARDI -48%»

12.29 - giovedì 25 luglio 2024

In un anno caratterizzato da una significativa transizione in corso incentrata sul prodotto, Stellantis registra nel primo semestre del 2024 un utile netto di 5,6 miliardi di euro, un AOI(1) di 8,5 miliardi di euro e un margine AOI(2) del 10%

Ricavi netti pari a 85,0 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al primo semestre del 2023, principalmente a causa dei minori volumi e del mix

Utile netto di 5,6 miliardi di euro, con un calo del 48% rispetto al primo semestre del 2023, soprattutto per la diminuzione dei volumi e del mix, i cambi meno favorevoli e i costi di ristrutturazione

Utile operativo rettificato AOI(1) di 8,5 miliardi di euro, in calo di 5,7 miliardi di euro rispetto al primo semestre del 2023, per effetto essenzialmente del decremento in Nord America

Margine AOI(2) del 10%, riflesso delle riduzioni dei costi per materiali diretti, forza lavoro e logistica, che hanno contribuito a mitigare il calo dei ricavi

Il Management sta attuando azioni decisive per indirizzare le sfide operative, incluse la quota di mercato e lo stock in Nord America

Flussi di cassa industriali netti(3) pressoché neutri (-0,4 miliardi di euro), penalizzati da un minor AOI(1), oltre che da un andamento negativo del capitale circolante e da investimenti più alti. Per entrambi è attesa un’evoluzione più favorevole nel secondo semestre, a supporto di un flusso di cassa industriale netto positivo sull’intero anno

Riduzione complessiva dello stock del 3% a 1.408 migliaia di unità nei primi sei mesi del 2024

Oltre 20 lanci in programma per il 2024, tra cui una versione rinnovata del Ram 1500, una gamma di van europei e Peugeot 3008, il primo veicolo nato sulla nuova famiglia di piattaforme STLA. Ricevute tutte le autorizzazioni necessarie per il lancio di Leapmotor

International JV, con le prime consegne in Europa allargata verso la fine del terzo trimestre del 2024, seguite da Sud America, Medio Oriente&Africa e India&Asia-Pacifico

Corrisposti 6,7 miliardi di euro di capitale nel primo semestre, in parte grazie all’accelerazione del programma 2024 di acquisto di azioni proprie da 3,0 miliardi di euro e rimane l’impegno a raggiungere in totale almeno 7,7 miliardi di euro entro la fine del 2024

“La performance della Società nella prima metà del 2024 è stata inferiore alle nostre aspettative, riflettendo un contesto settoriale difficile ma anche problematiche operative aziendali. Mentre da un lato si rendevano necessarie azioni correttive, ora in fase di esecuzione, dall’altro abbiamo avviato un’offensiva sui prodotti, che prevede non meno di 20 nuovi modelli da lanciare nel corso dell’anno, e che offrirà maggiori opportunità quanto più eseguita bene. Abbiamo molto lavoro da fare, soprattutto in Nord America, per massimizzare il nostro potenziale a lungo termine. Desidero ringraziare tutti i dipendenti per il loro lavoro di squadra e l’impegno con cui stanno affrontando questo capitolo fondamentale della nostra storia”.

Carlos Tavares, CEO

Oggi Stellantis N.V. ha annunciato i risultati del primo semestre del 2024, che vedono 85,0 miliardi di euro di ricavi netti, in calo del 14% su base annua, e 5,6 miliardi di euro di utile netto, in calo del 48% su base annua. L’utile operativo rettificato di 8,5 miliardi di euro ha rappresentato un margine AOI del 10%, mentre l’utile rettificato diluito per azione è diminuito del 35% su base annua.

I risultati finanziari in calo nella prima metà del 2024 sono stati determinati principalmente da una riduzione dei volumi e del mix, con un confronto impegnativo dei volumi, dovuto alla combinazione di iniziative di riduzione dello stock con gap temporanei nella produzione legati a una transizione generazionale del portafoglio prodotti, oltre ad una riduzione della quota di mercato, in particolare in Nord America. Con l’obiettivo ben definito di lanciare a breve termine con successo un’ondata di nuovi prodotti di rilievo, l’Azienda prevede che l’impatto dei gap di copertura del portafoglio prodotti abbia già raggiunto il picco, mentre le azioni intraprese dal management per migliorare le performance di Nord America, Europa allargata e Maserati creeranno significative opportunità di miglioramento dei risultati nella seconda metà del 2024 e nell’intero anno 2025.

Commercialmente, Stellantis conferma la leadership nei veicoli commerciali, arrivando a conquistare per la prima volta la vetta per quota di mercato in Medio Oriente e Africa, e confermando posizioni leader nelle quote di mercato in Europa e Sud America. Negli Stati Uniti, Stellantis è al primo posto nelle vendite di auto ibride plug-in e al secondo in quelle dei LEV. Traendo vantaggio dalla competitività dei costi di Leapmotor e i progressi in termini di sistemi di propulsione e connettività, la joint venture Leapmotor International è in procinto di proporre i primi veicoli elettrici tecnocentrici: il SUV C10 e la T03. Il lancio iniziale avverrà in Europa allargata, seguita da Sud America, Medio Oriente & Africa e India & Asia-Pacifico entro la fine del 2024.

Lancio massiccio di prodotti in corso

L’Azienda ha in programma non meno di 20 lanci di nuovi prodotti nel 2024, di cui 10 sono già entrati in produzione nella prima metà dell’anno:

• Peugeot 3008 e 5008 – Basati sulla piattaforma multienergia STLA Medium, con un’autonomia che raggiunge i 680 Km, questi modelli propongono il nuovissimo i-Cockpit panoramico. ChatGPT diventerà di serie su tutta la gamma Peugeot, seguendo l’esempio del marchio DS all’inizio di quest’anno. A giugno, quasi il 30% degli ordini di 3008 ha riguardato la versione elettrica a batteria. Inoltre, Peugeot ha scelto di basare la produzione di 2008 in Sud America.

• Nuova Lancia Ypsilon – Lancia ha presentato la prima auto della sua nuova era nel segmento B delle berline premium: Nuova Lancia Ypsilon. Il marchio ha un piano strategico di 10 anni che lo proietterà verso un’idea di eleganza italiana innovativa e senza tempo.

• Maserati Grecale Folgore – Maserati ha svelato Grecale Folgore, il primo SUV del Tridente alimentato da un motore completamente elettrico, con coppia di 820 Nm e velocità massima di 220 Km/h.

• Ram 1500 – Ram ha lanciato il nuovo 1500 sulla scia del riconoscimento ottenuto da J.D. Power Initial Quality Study, che lo proclama brand numero 1 del settore. Si tratta del primo marchio dedicato esclusivamente ai furgoni ad aver raggiunto questo risultato. Ram 1500 integra la nuova famiglia Hurricane Twin-turbo, il sei cilindri più potente del segmento, con una potenza massima di 540 cavalli e una coppia di 469 lb.-ft.

• Citroën Basalt – Citroën Basalt, un nuovo SUV coupé, viene lanciato in India e in Sud America. Gli ordini per la Nuova Citroën C3 raggiungono un numero decisamente importante, con il 72% dei clienti che sceglie la nuovissima ë-C3, un veicolo elettrico del segmento B dal prezzo competitivo prodotto in Europa

• Van Stellantis Pro One – La linea rinnovata di van Pro One di Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall attualmente propone 12 modelli in tutti i segmenti. Stellantis Pro One è al primo posto in Europa allargata, Sud America e Medio Oriente & Africa nella prima metà dell’anno.

FIAT e Opel hanno celebrato i 125 anni rendendo omaggio alle storiche radici italiane e tedesche. FIAT ha annunciato il ritorno sul mercato globale mainstream con Grande Panda, in vendita a partire da meno di 25.000 euro per la versione completamente elettrica, e che sarà disponibile anche nella variante ibrida.

Spinta tecnologica

• Tra il 2024 e il 2026, è previsto il lancio di otto nuovi veicoli nati sulla piattaforma STLA Large, tra cui Dodge Charger Daytona, Jeep® Wagoneer S e Jeep Recon. La nuova piattaforma multienergia dedicata ai BEV è altamente flessibile e ottimizzata per diversi moduli di motorizzazione elettrica, così da offrire ai clienti i vantaggi della coppia istantanea della propulsione EV e un’autonomia fino a 800 Km/500 miglia per i modelli BEV.

• Fino al 2026, la piattaforma Smart Car sarà la base di 13 modelli in tre diverse regioni. La piattaforma combina innovazione avanzata e accessibilità economica, per rendere la tecnologia EV disponibile a tutti. In Europa, i marchi FIAT (Grande Panda) e Opel seguiranno i lanci di Citroën C3 e C3 Aircross.

• Stellantis sta adottando un approccio dual-chemistry ed esplorando tecnologie innovative per celle e pacco batteria. Di recente, l’Azienda ha annunciato una collaborazione quinquennale con il CEA, un importante istituto di ricerca, per la progettazione di celle per batterie di nuovagenerazione per auto elettriche.

• La tecnologia della trasmissione elettrificata a doppia frizione (eDCT) di Stellantis sta ottenendo un grande successo in Europa, contribuendo ad aumentare le vendite di vetture ibride UE30 del 53% rispetto al 2023. Per quest’anno sono previsti trenta modelli ibridi, e altri sei entro il 2026, per un’esperienza di guida eccezionale ed emissioni ridotte di CO2 a prezzi più accessibili rispetto agli ibridi 100% elettrici e plug-in. Stellantis è leader nell’area UE30 per i segmenti A e B e i veicoli commerciali leggeri, così come nelle vendite dei veicoli a basse emissioni (tra cui elettrici a batteria, a celle a combustibile e ibridi plug-in).

• Le piattaforme AI – STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive – sono fondamentali per i progressi tecnologici di Stellantis. Si prevede che saranno pronte per l’integrazione tecnologica entro la fine del 2024, con lo sviluppo del prodotto nel 2025.

• Stellantis sta trasformando l’esperienza di mobilità con un flusso costante di ricavi ad alto margine, dal software e dai servizi connessi, che è più che raddoppiato dalla nascita dell’Azienda nel 2021. Tra le funzionalità proposte rientrano:

◦ e-ROUTES, la prima applicazione per smartphone di pianificazione dei percorsi integrata con i dati dei veicoli in tempo reale, progettata specificamente per i modelli elettrici;

◦ ChatGPT, l’assistente virtuale migliorato, offerto di serie per le vetture nuove ed esistenti, disponibile in 20 Paesi europei entro la fine del 2024;

◦ AppMarket, l’hub centrale per la connettività disponibile over the air in quasi la metà dei veicoli Jeep e Ram prodotti tra il 2021 e il 2023 in Nord America;

◦ Connect Fleet di Free2Move, che offre ai gestori di flotte il monitoraggio della situazione dei veicoli, l’impostazione di confini geografici e la geolocalizzazione in tempo reale; infine

◦ MyTasks, strumento avanzato pensato per semplificare l’operatività delle flotte migliorando il coordinamento con vantaggi sulla produttività