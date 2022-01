PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LUPO: FUGATTI, « LETTERA AL MINISTRO CINGOLANI, PER RILANCIARE E PORTARE A TERMINE IL PROGETTO DI GESTIONE SPERIMENTALE » (VIDEOINTERVISTA)

13:01 - 4/01/2022

Al ministro Cingolani, quindi, si chiede nella lettera di “rilanciare e portare a termine il progetto di gestione sperimentale del lupo per la Provincia autonoma di Trento (dotata come noto di normativa ad hoc al riguardo) più volte richiesto ma ancora non concretizzatosi di fatto”. L’auspicio espresso nella lettera dal presidente della Provincia autonoma è che “si possa rendere concreto un percorso che porti a definire gli strumenti che la Provincia può mettere in atto al verificarsi di determinate situazioni e comportamenti confidenti da parte di un esemplare”.

L’intervista al presidente Maurizio Fugatti.