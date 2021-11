LEGA ARCO (TN) * RIFORMA CATASTO: « BOCCIATA DAL SINDACO BETTA E DALLA MAGGIORANZA LA NOSTRA MOZIONE, SI DICHIARANO FAVOREVOLI AD AUMENTARE LE TASSE SUGLI IMMOBILI »

14:06 - 23/11/2021

“Il Sindaco Betta favorevole alla riforma del catasto: ok ad aumentare le tasse ai cittadini di Arco”. Il Sindaco Betta e la maggioranza arcense, di fatto bocciando la nostra mozione sulla riforma del catasto, si dichiarano favorevoli ad aumentare le tasse sugli immobili.

La tematica, secondo il Sindaco Betta non riguarda il territorio comunale, quindi l’aumento delle tasse che graverà sui tanti proprietari di immobili che vivono ad Arco non è affar suo, “bene”, si fa per dire, come consiglieri prendiamo atto ma certamente non condividiamo. La Lega si batterà fino alla fine ed in tutte le sedi per evitare lo spauracchio di nuove tasse sul settore immobiliare, già ampiamente tartassato, che servirebbero solo a deprimere i consumi dei nostri cittadini.

Che il PD presenti mozioni comunali per la gestione nazionale delle questioni LGBT va benissimo (nonostante non sia un tema di competenza comunale)ma che la Lega affronti una tematica di competenza Nazionale ma che inciderà direttamente sulla vita dei cittadini di Arco non va bene al Sindaco e che l’amministrazione comunale diventi “esattore” per conto dello Stato questo invece al Sindaco Betta sta bene.

La Lega invece, diversamente dal Sindaco Betta continuerà a battersi in tutte le sedi istituzionali per scongiurare quello che rischia di essere un salasso per milioni di famiglie italiane, un danno grave per il mercato immobiliare e un colpo mortale alla ripresa economica post-Covid.

La bocciatura della nostra mozione dimostra per l’ennesima volta come per gli amministratori del PD le tasse non sono un problema men che meno quelle sulla casa oltre a dimostrare per l’ennesima volta la differenza tra chi cerca di tutelare gli interessi delle famiglie italiane e chi invece abbia priorità ben diverse e sia invece impegnato alle elezioni provinciali del 2023. I consiglieri comunali del gruppo Lega Trentino per Salvini Premier di Arco Ferruccio Morandi e Oscar Pallaoro.