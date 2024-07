UNIMPRESA * COMMISSIONE UE: «CONFERMATA VON DER LEYEN, CRUCIALE PER MAGGIORE COESIONE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA»

07.37 - venerdì 19 luglio 2024

«In un momento storico di notevoli sfide e opportunità, la leadership di Ursula von der Leyen, confermata ieri alla presidenza della Commissione Ue, sarà cruciale per guidare l’Unione Europea verso un futuro di maggiore coesione, sostenibilità economica e armonizzazione fiscale. Nei prossimi cinque anni, la Commissione Ue dovrà affrontare con determinazione l’obiettivo di rafforzare l’unità tra gli Stati membri. La diversità culturale e politica dell’Europa è una delle nostre maggiori risorse, ma è fondamentale che si traduca in una forza unitaria e coesa.

È necessario promuovere una maggiore integrazione e collaborazione, lavorando insieme per superare le divisioni e costruire una comunità più forte e solidale». Lo dichiara il presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi. «I provvedimenti economici dovranno essere attentamente calibrati per essere sostenibili e inclusivi, tenendo conto delle peculiarità di ciascun Paese. La sostenibilità economica non deve essere solo una parola d’ordine, ma un principio guida delle politiche europee. È essenziale che le iniziative economiche siano progettate per rispettare e valorizzare le specificità locali, promuovendo allo stesso tempo la crescita e la resilienza a livello europeo.

Un altro aspetto cruciale per il futuro dell’Unione è l’implementazione di una politica fiscale comune: è giunto il momento di avanzare verso la creazione di un debito pubblico comune dell’Ue, una misura che possa rafforzare la nostra stabilità finanziaria e la capacità di risposta alle crisi. Un approccio condiviso alla politica fiscale consentirà di distribuire equamente le risorse e di affrontare le sfide economiche con una forza collettiva, piuttosto che con risposte frammentate. La conferma di Ursula von der Leyen rappresenta un’opportunità per realizzare questi obiettivi ambiziosi: con la sua esperienza e visione, siamo fiduciosi che l’Unione Europea possa continuare a progredire verso un futuro più coeso, sostenibile e prospero per tutti i suoi cittadini. Auguriamo, pertanto, alla Presidente von der Leyen e alla sua squadra un mandato di successo e siamo pronti a collaborare attivamente per il bene comune dell’Europa» aggiunge il presidente onorario di Unimpresa.