DEGASPERI (ONDA) * QUALITÀ ACQUA POTABILE (2020-2022): «TRENTINO ULTIMO IN ITALIA, PER PARAMETRI SANITARI MICROBIOLOGICI E CHIMICI»

07.59 - martedì 23 luglio 2024

Interrogazione a risposta scritta. Rapporto nazionale sulla qualità dell’acqua potabile: Trentino ultimo in Italia. Il 16 luglio 2024 a Roma l’Istituto Superiore di Sanità ha presentato il primo Rapporto nazionale sulla qualità dell’acqua potabile in Italia elaborato dal Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) in coordinamento con il Ministero della Salute.I dati sulla qualità delle acque potabili sono riferiti al triennio 2020-2022 per un media di 841.345 analisi microbiologiche, chimico-fisiche e chimiche annue e un totale nazionale di 2.524.036 controlli.

Sorprende trovare la Provincia di Trento in fondo alla classifica, sia per i parametri dei gruppi A e B del D.Lgs. 31/2001 che per i parametri parte C del medesimo provvedimento. Per quanto riguarda i parametri sanitari microbiologici e chimici, Emilia Romagna e Veneto spiccano con una conformità media del 100%. Seguono le altre regioni con una conformità media del 99,5%. Chiudono le due province autonome con una conformità media 2020- 2022 del 95,5% e un intervallo che va dal 91,6% al 98,2%. Fanno parte di questi parametri elementi come arsenico, enterococchi, escherichia coli, fluoruro, nitrato, piombo. Identica la classifica per il Trentino con riferimento agli indicatori di cui al gruppo C (batteri coliformi, alluminio, cloruro clostridium perfringens …). E’ all’ultimo posto stavolta in compagnia dell’Umbria con una conformità media del 95% rispetto al 99,9% dell’Emilia Romagna e del Piemonte e il 98,7% delle altre regioni e dell’Alto Adige.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1) come si spiegano i sorprendenti risultati rilevati dall’Istituto superiore di Sanità;

2) quali sono in Trentino i risultati puntuali delle singole analisi e dove sono state effettuate, per ciascuno degli anni coinvolti;

3) se, in conseguenza di quanto riportato in premessa, sono state adottate iniziative ed eventualmente quali, quando e da parte di chi.

Filippo Degasperi